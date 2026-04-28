¿Reactivación de Green Cards? El fallo que obliga a Trump a reanudar las solicitudes de residencia permanente

Un juez federal de Estados Unidos emitió un fallo en contra de la administración de Donald Trump y su decisión de pausar las solicitudes de residencia permanente (green cards) a más de 80 migrantes originarios de países con restricciones para ingresar a territorio estadounidense.

Fue el juez George L. Russell, en el estado de Maryland, quien ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, en inglés) retomar los casos de residencia permanente de 83 migrantes, quienes habían presentado una demanda al alegar la suspensión de sus solicitudes.

Además, el juez Russell señaló que la pausa impuesta por la administración de Donald Trump es una acción ilegal.

"La USCIS no tiene discreción para decidir no adjudicar en absoluto los casos", dijo el juez federal.

Dentro de la resolución, que incluye más de 39 páginas, según el medio Univisión, Russell afirma que el Gobierno de Trump no ha explicado de manera clara por qué decidió pausar estas solicitudes.

#ÚltimaHora | Un juez federal en Maryland ordenó a la administración de Donald Trump reanudar el procesamiento de solicitudes de residencia permanente que habían quedado suspendidas para inmigrantes originarios de países sujetos a restricciones de viaje.https://t.co/YPTH52ehnE — N+ UNIVISION (@nmasunivision) April 27, 2026

Además, añadió que los migrantes denunciantes han tenido este beneficio migratorio "por años o incluso décadas".

"Ellos han mantenido un estatus legal y, en muchos casos, incluso han contribuido sustancialmente a las investigaciones médicas y científicas", afirmó el juez.

If you're an immigrant seeking a green card to legally live permanently in the U.S., new guidance from the Trump administration could make that process more difficult. Migrants can be denied consideration based on social media activity and participation in certain protests,… pic.twitter.com/scs7hwshXo — NewsNation (@NewsNation) April 28, 2026

Actualmente, Estados Unidos ha bloqueado o restringido la entrada a su territorio a personas provenientes de 39 países y a individuos que poseen documentos de la Autoridad Palestina.

Aparte de las restricciones, EE. UU. también canceló la revisión de solicitudes de visas de migrantes originarios de 75 países, entre los que se incluyen Afganistán, Brasil, Colombia, Egipto, Irán, Rusia y Somalia.

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