¿Restringir el voto por correo? la nueva petición del Gobierno de Trump de cara a las elecciones en EE. UU.

El Gobierno de Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia, por medio de una orden ejecutiva bloqueada, imponer restricciones al voto por correo electrónico de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

La orden, emitida en abril, impone controles restrictivos al voto por correo electrónico y fue bloqueada hace una semana por un tribunal de apelaciones de Massachusetts.

La orden establece que el Servicio Postal de Estados Unidos distribuya las boletas para el voto por correo únicamente a los electores que aparezcan como "elegibles" en los registros elaborados por los estados.

Dichos registros fueron hechos con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Más de 20 estados, incluido el Distrito de Columbia, demandaron al Gobierno de Trump por esta orden ejecutiva al afirmar que era inconstitucional y que tenía como único objetivo suprimir el voto.

De hecho, una de las principales razones para bloquear la orden de Trump es que un presidente no tiene autoridad para modificar las elecciones.

No es la única acción de Trump de cara a las elecciones presidenciales, pues también ha presionado al Congreso para aprobar una iniciativa de ley llamada "Save America".

Dicha ley obligaría a los estados a exigir a los votantes pruebas documentales de ciudadanía para registrarse y emitir su sufragio.

La Administración también ha demandado a 29 estados para intentar obtener copias de sus padrones electorales, que incluyen las fechas de nacimiento de los votantes, los números de licencia de conducir y parte de sus números de Seguro Social.

Los tribunales han impedido que la Administración obtenga las listas de votantes en tres estados y aún no se han pronunciado sobre los demás.

El voto por correo adquirió una importancia sin precedentes durante las elecciones presidenciales del 2020, cuando millones de estadounidenses recurrieron a esa modalidad en medio de la pandemia de covid-19.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicita a la Corte Suprema que autorice una orden ejecutiva, que está bloqueada, que busca imponer restricciones al voto por correo.https://t.co/3Z3qsq73ID — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 27, 2026

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