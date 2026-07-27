¿Restringir el voto por correo? la nueva petición del Gobierno de Trump de cara a las elecciones en EE. UU.

Internacional

¿Restringir el voto por correo? la nueva petición del Gobierno de Trump de cara a las elecciones en EE. UU.

El Gobierno de Trump a pedido que se autorice una orden ejecutiva que impondría restricciones al voto por correo, de cara a las elecciones de noviembre.

y

|

time-clock

El presidente estadounidense Donald Trump recibe a los Dodgers, campeones de la Serie Mundial de 2025, en la Casa Blanca.

El mánager de la selección de béisbol de Estados Unidos, Dave Roberts, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director ejecutivo de Guggenheim Partners, Mark Walter, hablan con los medios de comunicación. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Gobierno de Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia, por medio de una orden ejecutiva bloqueada, imponer restricciones al voto por correo electrónico de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

La orden, emitida en abril, impone controles restrictivos al voto por correo electrónico y fue bloqueada hace una semana por un tribunal de apelaciones de Massachusetts.

La orden establece que el Servicio Postal de Estados Unidos distribuya las boletas para el voto por correo únicamente a los electores que aparezcan como "elegibles" en los registros elaborados por los estados.

Dichos registros fueron hechos con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

LECTURAS RELACIONADAS

EE. UU. busca desbloquear fondos de Venezuela.

Trump busca desbloquear los miles de millones de dólares en activos congelados de Venezuela tras los terremotos

chevron-right
EEUU dice que dos destructores cruzaron sin daños el estrecho de Ormuz pese a ataque iraní

¿Qué pasará con el estrecho de Ormuz tras las nuevas negociaciones de Trump con Irán?

chevron-right

Más de 20 estados, incluido el Distrito de Columbia, demandaron al Gobierno de Trump por esta orden ejecutiva al afirmar que era inconstitucional y que tenía como único objetivo suprimir el voto.

De hecho, una de las principales razones para bloquear la orden de Trump es que un presidente no tiene autoridad para modificar las elecciones.

No es la única acción de Trump de cara a las elecciones presidenciales, pues también ha presionado al Congreso para aprobar una iniciativa de ley llamada "Save America".

Dicha ley obligaría a los estados a exigir a los votantes pruebas documentales de ciudadanía para registrarse y emitir su sufragio.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump

"Anuncio mi candidatura" Trump bromea con aspirar a un tercer mandato en 2028

chevron-right
Daniel Ortega Rosario Murillo elecciones libres Nicaragua ONU Costa Rica Panamá Marco Rubio

Qué han dicho la ONU, EE. UU., Panamá y Costa Rica tras el rechazo de Daniel Ortega a las elecciones libres

chevron-right

La Administración también ha demandado a 29 estados para intentar obtener copias de sus padrones electorales, que incluyen las fechas de nacimiento de los votantes, los números de licencia de conducir y parte de sus números de Seguro Social.

Los tribunales han impedido que la Administración obtenga las listas de votantes en tres estados y aún no se han pronunciado sobre los demás.

El voto por correo adquirió una importancia sin precedentes durante las elecciones presidenciales del 2020, cuando millones de estadounidenses recurrieron a esa modalidad en medio de la pandemia de covid-19.

Lea también: La advertencia de Trump tras suspender ataques contra Irán para buscar un nuevo acuerdo

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump Elecciones en Estados Unidos  Sucesos Estados Unidos Voto Voto EEUU 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM