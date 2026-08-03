¿Un acuerdo entre ambos? el caso de una mujer asesinada en Florida por un hombre que conoció en internet

Un hombre de 53 años fue condenado a la pena de muerte en Florida por el asesinato de una mujer de origen británico. Sin embargo, el caso podría incluir un supuesto acuerdo entre la víctima y el victimario, quienes se habrían conocido en una página de fetiches.

Sonia Exelby, de 32 años, fue encontrada sin vida en octubre del 2025, seis días después de encontrarse con el hombre, a quien conoció por internet.

El cuerpo de Exelby fue hallado en un área boscosa del condado de Marion y presentaba cuatro heridas de arma blanca.

De acuerdo con el análisis de las autoridades, el vínculo entre Exelby y el hombre, identificado como Dwain Hall, habría iniciado en el 2023 por medio de una página de fetiches.

Se presume que la víctima padecía problemas de salud mental y que, en el sitio web de fetiches, habría pedido a alguien que supuestamente la violara y posteriormente la asesinara.

Exelby y Hall habrían intercambiado mensajes de texto durante casi dos años, en los que planearon el crimen. Según Infobae, ese plan se concretó el 10 de octubre del 2025, cuando la mujer aterrizó en Florida para encontrarse con el hombre.

Hall había comprado previamente en un supermercado una pala, cuerda y un limpiador de armas. Ambos se dirigieron a un Airbnb, en Reddick, para llevar a cabo el supuesto plan.

Infobae señaló que Exelby, antes de ser asesinada, envió un mensaje por la plataforma Discord en el que dijo que "su tiempo había terminado".

Los investigadores también recuperaron un video grabado por Hall, en el que se observa a Exelby con golpes y respondiendo en reiteradas ocasiones que su "deseo era ser apuñalada".

A Florida man is charged with first-degree murder after a young UK woman allegedly paid him to torture and kill her — then tried to back out when it was too late.



Sonia Exelby, of Portsmouth, England, flew to rural North Florida in October 2025 to meet 54-year-old Dwain Hall, a… pic.twitter.com/g2zR9hMLAa — Fox News US (@FoxUSNews) August 2, 2026

Hall fue detenido el 17 de noviembre del 2025 y acusado de asesinato en primer grado con premeditación y secuestro.

Durante el proceso judicial, Hall se declaró inocente y optó por ir a juicio, ya que rechazó un acuerdo de culpabilidad mediante el cual solo habría sido condenado a cadena perpetua.

Se estima que el juicio comenzará el próximo 16 de noviembre de este año.

The Telegraph has spent nine months investigating the short life and appalling death of Sonia Exelby.



Through police reports, court documents and interviews with friends and family of those involved, The Telegraph has pieced together the mystery of why Sonia Exelby paid a man to… pic.twitter.com/MK2WVEPR0u — The Telegraph (@Telegraph) July 27, 2026

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