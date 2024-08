Mega Millions, al igual que Powerball, es una de las loterías más populares en Estados Unidos y cada semana entrega millonarios premios a sus participantes.

Los sorteos de esta lotería dan la posibilidad a los ciudadanos estadounidenses de cambiar su situación económica de la noche a la mañana y convertirse en millonarios.

Por este motivo, Mega Millions y sus dos sorteos semanales generan furor en las personas que adquieren un boleto ya que son seguidores de cerca por televisión, redes sociales e incluso radio.

Debido a que nadie acertó los números ganadores del sorteo del pasado martes 27 de agosto, el premio mayor de Mega Millions continúa en aumento.

Los números seleccionados en esa ocasión fueron: 16, 18, 21, 54 y 65, con el Mega Ball en 5.

En lo que va de 2024, esta lotería solo ha sido ganada en dos ocasiones, por lo que se espera que en el próximo sorteo, el cual se realizará este viernes 30 de agosto, alguna persona acierte los números premiados.

MegaMillions results are in.



Here are the winning numbers for tonight,

Tuesday, Aug. 27



16-18-21-54-65 − 5 MB − 2x MP pic.twitter.com/AKsl65q7nL