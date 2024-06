Powerball y Mega Millions son dos de las loterías más populares en Estados Unidos debido a los millonarios premios que sortean cada semana.

Sin embargo, existen cinco estados del país en los que sus habitantes tienen prohibida la compra de boletos para participar en estas loterías.

Las personas de Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no pueden optar a ganar los premios que ofrecen Powerball y Mega Millions por diversos motivos.

En Alabama y Utah, la lotería está prohibida debido a la preocupación de los conservadores por el impacto de este concurso en las familias de bajos ingresos.

Por su parte, las personas de Alaska no pueden adquirir boletos de Powerball y Mega Millions a raíz de los supuestos efectos negativos en las comunidades rurales y la competencia con otras formas de juego de caridad.

En Hawái, la principal preocupación en torno a la lotería radica en proteger el turismo, su principal fuente de ingreso, ya que las autoridades argumentan que los juegos de azar podrían dañar esta poderosa industria.

Finalmente, en Nevada la lotería Powerball y Mega Millions está prohibida debido a que los casinos de Las Vegas prefieren no tener competencia en los juegos de azar al temer que sus ingresos disminuyan.

