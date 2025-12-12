Internacional
Verificamos por usted: ¿Donald Trump apareció caminando con un andador?
Se ha viralizado una fotografía en redes sociales en donde se observa al presidente Donald Trump con un andador.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (izquierda), y la primera dama, Melania Trump (derecha), llegan al Baile del Congreso en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 11 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Recientemente se ha viralizado en redes sociales una fotografía en la que se observa al presidente Donald Trump mientras camina con la ayuda de un andador en la Casa Blanca.
Algunos de los mensajes que acompañan la imagen sugieren que el presidente utilizó el andador minutos después de firmar una orden ejecutiva en ese recinto oficial.
Desde el pasado 1 de diciembre, esta imagen ha circulado en distintas redes sociales, lo que ha generado especulación en torno al estado de salud del mandatario.
A ello se suma que Trump se sometió a una resonancia magnética en octubre, lo cual causó mayor inquietud sobre su estado físico.
Sin embargo, diversos medios ya han desmentido que la fotografía sea auténtica, pues fue generada mediante inteligencia artificial.
De acuerdo con el medio Infoveritas, existen numerosos detalles en la imagen que permiten identificarla como una creación hecha con inteligencia artificial.
Uno de estos elementos es la forma del andador, que tiene dos ruedas delanteras, pero ninguna trasera. También resalta que parece estar hecho de oro, además de la iluminación y las figuras humanas que rodean al mandatario.
Asimismo, el medio afirma que la imagen se originó principalmente en perfiles anónimos de redes sociales y que no existe ninguna prueba de que haya sido difundida por una fuente oficial, como la Casa Blanca.
Agrega que, al buscar en distintos navegadores la frase “Donald Trump andador”, no aparece ninguna página oficial que aborde el tema de la salud del presidente, sino únicamente sitios que desmienten la veracidad de la imagen.
