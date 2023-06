¡Ganó la Lotería de Florida dos veces en cuestión de meses! La increíble historia de la mujer que se volvió millonaria con este popular sorteo

Sin embargo, después de bromear con que volvería a conseguir dinero de esta manera, la mujer regresó a la sede de la lotería y sorpresivamente cobró otro premio de US$1 millón en enero de 2023.

“Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo”, aseguró Morris a autoridades de la Lotería de Florida.

Con sus millonarias ganancias, Morris compró una nueva casa en Florida y planea ahorrar el resto de dinero.

Altovise Morris optó por tomar el dinero como una suma global, obteniendo unas ganancias netas de US$1 millón 640 mil antes de impuestos.

Según la Lotería de Florida, la probabilidad de ganar dos veces un sorteo de esta entidad es de 1 en 71.6 mil millones o aproximadamente 0.00000000001395 por ciento.

