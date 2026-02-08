El arte de Francisco Cabrera, el miniaturista más famoso de Guatemala



Antes de que surgiera la fotografía, para poder contemplar y conservar la imagen de seres queridos surgieron los retratos en miniatura, obras de arte que captaban de manera fiel los rasgos del modelo y la suntuosidad de sus atuendos. El primero y más importante representante de este minucioso arte en el país fue Francisco Cabrera, conocido como "el Fino", quien gozó de fama en Guatemala y en otros países, y al que nadie pudo igualar.

La técnica de miniaturas en acuarela sobre láminas de marfil fue introducida por la artista veneciana Rosalba Carriera (1675-1757), que consiste en aplicar con pincel diminutos puntos o pequeñas líneas rectas, paralelas o entrecruzadas para crear una imagen. Las placas medían unos 4 cm, con grosor de 3 mm.

Fueron cientos las miniaturas que inmortalizaron a Cabrera, en las que representó, en su mayoría, a personalidades de la élite novoguatemalense y quetzalteca, que forman un valioso documento visual antropológico y genealógico de la alta sociedad de finales del siglo XVIII y del siglo XIX en Guatemala.

De su vida temprana, se sabe poco, la cual comenzó apenas cinco años después del traslado de la capital al Valle de la Ermita, bautizada como Nueva Guatemala de la Asunción, donde nació, el 16 de septiembre de 1781. Francisco Mariano Cabrera y Estrada era hijo de José Cabrera y Rafaela Escobar, que formaron un hogar modesto. Se le bautizó en la Parroquia del Sagrario —Catedral Metropolitana— el 22 de ese mes. Su padrino fue Severino Jáuregui.

LECTURAS RELACIONADAS Arte en el aula: cuál es su impacto en la educación de Guatemala

A la 10a. avenida A de la zona 1 se le denominó Callejón del Fino, pues en una de las residencias del lugar vivió y tenía su taller Cabrera en los últimos años de su vida.

Gracias a su habilidad en el dibujo, fue admitido, antes de cumplir 14 años, en 1795, como aprendiz, sin estipendio, en la Casa de Moneda, bajo la dirección del grabador principal Pedro Garcí-Aguirre, nacido en Cádiz, España, en 1750, según el libro Francisco Cabrera y el arte de la miniatura en el siglo XIX, de Roberto Andreu Quevedo, Humberto Garavito, Jorge Luján Muñoz y Silvia Herrera Ubico (2008).

Callejón del Fino, 10a. avenida A y 5a. calle de la zona 1, donde tuvo una residencia y taller Francisco Cabrera, a quien por su minucioso trabajo artístico se le conocía como el Fino. (Foto Prensa Libre: Brenda Martínez)

Garcí-Aguirre fundó, en 1797, la Real Escuela de Dibujo de Guatemala, sobre las mismas bases de la Academia de Dibujo de Cádiz, que también él estableció, se indica en el texto El miniaturista don Francisco Mariano Cabrera Escobar, de Guillermo Grajeda Mena.

Dos años más tarde, lo ascendieron a “aprendiz de la talla”, con sueldo de cuatro reales por día trabajado, cargo que desempeñó por 12 años, hasta 1809, año en que murió su maestro Garcí-Aguirre, de quien aprendió todo lo relacionado con la talla de troqueles y del grabado. Destacó como grabador, tanto en cobre —huecograbado y aguafuerte— como en hondo —medallas y monedas—, señala la web de la Real Academia de la Historia Hispánica.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Según propuesta de Garcí-Aguirre, fue designado como maestro corrector segundo en la Escuela de Dibujo, fundada por la Sociedad Económica de Amigos del País, en 1796, cuando apenas tenía 16 años. Dos años después, fue ascendido a corrector primero, puesto que desempeñó hasta 1804.

A dicha escuela asistía gran cantidad de alumnos. El otro corrector era José Casildo España (1778-1848), que también trabajaba en la Casa de Moneda, quien, junto con Cabrera, fueron condecorados con una medalla de oro el 25 de agosto de 1798, por la excelsa miniatura de la reina María Luisa, esposa del rey Carlos IV, para conmemorar su natalicio.

La obra fue elogiada en la Gazeta de Guatemala. El autor del artículo escribió que el retrato reunía “el dictamen de todos los inteligentes”, habiendo en las rayas “tanta firmeza y dulzura y en los perfiles tanta limpieza y arreglo, que se equivoca con la mejor lámina de buril”.

En 1804 grabó en cobre el escudo de armas del Cabildo Eclesiástico, y ese mismo año se publicó la obra Guatemala por Fernando Séptimo, donde se encuentran varios grabados de Cabrera. En 1809 creó el escudo del Colegio de Abogados del Reino de Guatemala.

A los 27 años, el 14 de agosto de 1808 contrajo matrimonio con Josefa Estrada. Aunque todavía no había alcanzado su reconocida maestría, había mejorado la calidad de sus miniaturas, como la del rey Fernando VII, en 1810.

Garavito refirió que estas pequeñas obras se caracterizaban por la desproporción de las figuras: cabezas grandes, brazos cortos y manos pequeñas. Utilizaba la técnica de “rayitas y puntos” que llenaban el marfil, añadió.

La mayoría son retratos de miembros de la burguesía guatemalteca, de alrededor de cinco centímetros. Entre estos destaca el de Manuel Beltranena y Llanos, y el de su esposa, María Manuela Aycinena de Beltranena. A criterio de Grajeda Mena, las más bellas eran las miniaturas de María Antonia del Carmen Sánchez de Perales y Aceituno de Guzmán —quien aparece resplandeciente en dos obras—; Clara Esponda, Dolores Ramírez Cervantes, Joaquina Arzú, Ana Josefa Durán, María Encarnación Batres Montúfar y María Manuela Batres Montúfar —hermanas de Pepe Batres—; María Petrona Micaela Sánchez de Perales, Marcial Zebadúa y León, capitán general José de Bustamante y Guerra y Mariano de Aycinena y Piñol.

Mapa de Verapaz, dibujado por Cabrera para el Atlas guatemalteco (1832), publicado durante el gobierno de Mariano Gálvez. (Foto Prensa Libre, tomado del Atlas Guatemalteco)

Asimismo, el retrato del arzobispo Ramón Casaús y Torres, en 1818, y de los presbíteros Mariano García Reyes (1814) y Mariano Ángel de Toledo.

En 1809, Cabrera dejó la Casa de la Moneda y se dedicó de lleno a las miniaturas, que lo hicieron famoso. Es difícil establecer la cronología de sus obras, pues no las fechó. Garavito expuso que su técnica seguía siendo “a rayas verticales, pero ya más compactas y suaves a la vez… principiaban ya sus fondos llenos de color aceitunado grisáceo… su dibujo se iba acentuando”.

En junio de 1823, volvió a la Casa de Moneda como grabador ayudante, ya que su compañero Casildo España ocupaba el puesto de grabador principal, con quien realizó el grabado en aguafuerte de las láminas del escudo y de la bandera de la naciente República Federal de Centroamérica, por las cuales se les pagó 82 pesos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Garavito refirió: “Cabrera es ante todo un admirable dibujante; con la misma soltura graba una esquela, un título, un mapa o pinta una miniatura…”.

El viajero británico Henry Dunn, que visitó Guatemala entre 1827 y 1828, apreció la calidad del trabajo de Cabrera, aunque no se refirió a él directamente: “Realmente, hoy en día, pueden blasonarse —presumir— en Guatemala de un miniaturista, totalmente autodidacta por la exactitud del parecido, sino por la delicadeza del acabado y que puede compararse con casi cualquier europeo”. Hay que aclarar que Dunn exageró al aseverar que era autodidacta, pues recibió excelente formación.

En 1829, Cabrera fue nombrado por la Sociedad Económica de Guatemala para integrar una comisión que se encargó de revisar obras de los extinguidos conventos, con el propósito de formar un museo.

Antiguo escudo del Colegio de Abogados, creado por Cabrera, en el que se lee en latín “La concordia se debe a las leyes”. (Foto Prensa Libre: libro Las bellas artes en Guatemala /Biblioteca César Brañas)

Durante el gobierno de Mariano Gálvez, colaboró, junto con España, en las ilustraciones del Atlas Guatemalteco (1832). Son de Cabrera, en dicho atlas, los mapas de Chiquimula, Quetzaltenango y Verapaz.

Gálvez habría dicho: “…los grabadores ciudadanos Casildo España y Francisco Cabrera han acreditado perfección de su arte, haciendo honor al país…”.

Reconocido es el retrato que hizo Cabrera de Mariano Gálvez, hacia 1835, miniatura que fue considerada por el historiador chileno José Toribio Medina entre los mejores trabajos que se hacían en esos tiempos en América y en Europa.

Además, se incorporó en la Academia de Ciencias, en 1834, en la Sección de Literatura y Artes, específicamente, en miniaturas. Ese año, organizó una colección de modelos de dibujo lineal aplicado a las artes para utilizarse en la cátedra que se impartía en dicha academia. También, publicó una lámina, junto con España y Julián Falla, del plano y vistas de Iximché, en Chimaltenango.

Según Garavito, los últimos cinco años de su vida fueron los más productivos, pues pintó cerca de 150 miniaturas. A principios de 1840, numeró el retrato de María Manuela Batres Montúfar con el 601, y el número mayor fue el 745, correspondiente al retrato de Ventura Olaverri y Pinol. Hay que aclarar que comenzó con el 500, por lo que de ahí surge la creencia de que creó más de mil de estas obras, tal como aseveró José Milla y Vidaurre en el discurso que pronunció en el primer aniversario luctuoso de Cabrera, en 1846.

Retrato de José Francisco de Córdoba y González, de 5.5 cm de diámetro, y que se resguarda en el Museo Nacional de Historia. (Foto Prensa Libre, cortesía del Museo Nacional de Historia)

A partir de 1841, empezó a manifestar dolencias por un padecimiento y que se agravó varios meses antes de su muerte, por lo que redujo la cantidad de su trabajo.

En cuanto a las firmas que identifican su autoría, las primeras eran en letras blancas, solo con su apellido. Después, firmaría como “FC”, luego, como “F. Cabrera” y, posteriormente, “F. Cabrera fc” —fc era la abreviatura de fecit, que significa “él lo hizo”, en latín—.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

A pesar de su fama e inigualable maestría, las penurias económicas agobiaron su vida. En 1842, su paga mensual en la Casa de Moneda, como grabador ayudante, era de 33 pesos y 2 1/2 reales. Sin embargo, durante sus labores se dedicaba a realizar “trabajos personales”. En una nota del 30 de enero de 1844 se le pidió prevenirle de no dedicarse a otra cosa: “…No era justo que postergue las obras del Gobierno cuando disfruta del sueldo para ocuparse de encargos particulares”.

Aunque eran delicadas obras de arte, se supone que no cobraba mucho por ellas. En agosto de ese año, por encontrarse enfermo y sin recursos, el Gobierno le concedió “un mes de sueldo en calidad de pensión”. Partió de este mundo con fama, pero en la pobreza, a los 63 años, el 21 de noviembre de 1845. Más lamentable fue su despedida fúnebre, pues “sus restos fueron conducidos al hospital por solo cuatro indígenas”. Fue enterrado en el nicho 627 de la Parroquia de Santo Domingo. Su viuda pidió que le pagaran los sueldos adeudados para cubrir los gastos de su sepultura.

“Sus obras en este ramo merecieron siempre la admiración pública por la semejanza que jamás faltó de dar a sus copias. Esta pérdida es tanto más sensible, cuanto que no queda en Guatemala quien pueda reemplazarla”, se publicó en la Gazeta Oficial de Guatemala el 6 de diciembre de 1845, se lee en la obra Las bellas artes en Guatemala, de Víctor Miguel Díaz (1934). Y en el periódico literario La Aurora, del 1 de diciembre de dicho año, en la nota sobre su fallecimiento, se le calificó de “un genio verdaderamente extraordinario y singular en su línea; de aquellos que solo la naturaleza hace aparecer como fenómenos en la sucesión de los tiempos…”.

Uno de sus hijos, Cástulo Francisco Cabrera, estudió con beca en el Colegio Tridentino, de donde se graduó de bachiller en Artes, otorgada por la Sociedad Económica hacia 1850, por gestiones de su madre.

LECTURAS RELACIONADAS Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala: qué piezas resguarda y por qué el MP hace diligencias

LECTURAS RELACIONADAS El arte y la cultura tienen valor histórico, no dinerario

Herederos de los personajes retratados en estas pequeñas joyas las guardan celosamente y son pocos los que tienen la suerte de admirarlas, pues salvaguardan su patrimonio familiar. Al extranjero migraron muchas de sus obras, llevadas por comerciantes, turistas o familiares.

La única exposición que se hizo de su obra fue en 1985 y el único recinto cultural que resguarda una de sus miniaturas es el Museo Nacional de Historia —retrato de José Francisco de Córdoba y González (1786-1856)—.

Estilo

Se puede apreciar la evolución de su estilo: en sus obras más tempranas, hacia 1810, pintaba a rayas verticales compactas y suaves, con fondos aceitunados grisáceos; sus obras finales tienen fondo azul pálido y son de extraordinaria finura y calidad anatómica.

Luján aseveró que en su período más productivo debió contar con ayudantes que se encargaban de hacer el fondo y el traje de los personajes. De ahí que hay dibujos con indicaciones sobre qué colores utilizar, en el que aparece en blanco el rostro del modelo que, probablemente, los creaba Cabrera. Entre sus discípulos se encontraban Delfina Lara, Leocadia Santa Cruz, Justo y José M. Letona y, posiblemente, Viviano Salvatierra.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Sobre su autorretrato creado entre 1835 y 1845, Garavito lo describió como “un hombre fatigado, un poco desaliñado, modesto, sencillo, quizá, al margen de la sociedad, pero no se puede omitir la lucecita de genio que brilla en su mirada lánguida”. Posa como un hombre gastado, trabajador, con cierto nerviosismo, como si no fuera natural para él verse a sí mismo. Se evidencia el descuidado peinado, el lazo desanudado de la corbata, camisa desabrochada y su actitud desgarbada.

Existió otro retrato de Cabrera, obra de su discípula Leocadia Santa Cruz, que lo conservó la familia del miniaturista, hasta que se dañó por los terremotos de 1917 y 1918, así como otro autorretrato que fue hurtado a sus descendientes.

Fue también pintor de caballete, pero no destacó en este género como en las miniaturas. “Las miniaturas de Cabrera se reconocerán siempre entre miles, pues son personalísimas, casi todas verdaderas obras maestras, la ‘preciosidad’ con que ejecutaba los detalles es abrumadora: broches, condecoraciones, cadenas, flores, aretes, collares, velos y encajes son admirables; jamás se nota lenidad y se adivina el cariño con que el maestro los pintaba”, escribió uno de sus biógrafos.

“Impecable fue la representación de los hombres que lucían fracs oscuros, de cuello alto, con chalecos de satén o seda, de ricos bordados, también de cuello alto, y de las mujeres, que lucían vestidos de corte imperio de largas faldas de pliegues y vivos colores, con mangas cortas y ligeramente abombadas o transparentes, que cubrían todo el brazo hasta las manos”, se lee en el blog Colección de Miniaturas de Martínez Lanzas-de las Heras.

LECTURAS RELACIONADAS Museo de Arte colonial: Dónde están las obras retiradas del museo y que pasará con el inmueble

LECTURAS RELACIONADAS Visitas guiadas al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias: pasos para participar

En este texto se afirma que los retratos de Cabrera son similares a los del miniaturista del renacimiento tardío británico Nicholas Hilliard (1547-1619) o a los del artista jacobista William Larkin y que no tiene “un parangón estilístico en toda América Latina”.

Además, observa que los rostros de los personajes “aparecen como congelados”, sin emociones e impasibles, pero bellos. Sus retratos hablan con “más elocuencia de su tiempo que documentos descriptivos de la época”, se señala, “en los cuales se demuestra su talento”.

“Entre los miniaturistas americanos, fue el único que llegó a un estilo realmente libre y sublime, desvinculado de las faltas de gusto de su ambiente, interpretando la figura humana en toda su belleza y verdad, sin perder la fuerza, la interioridad y la frescura”, se añade en dicho texto.

Era un verdadero prestigio tener una miniatura de su autoría, tal como lo escribió José Martí. “¿Qué casa de Guatemala no tiene un retrato de Cabrera, fondo ceniza, un delineo miniaturista, sonrojada la carne, muy pulido el cabello, exacto el ojo? ¡Y no tuvo en su tumba más riqueza que los versos ardientes de un poeta noble!”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Víctor Miguel Díaz afirma que Cabrera era afable y cortés, con un extenso párpado corrido desde la ceja hasta la pestaña y conservó la vista hasta su muerte. En la víspera de esta se ocupaba de una última miniatura que se le encomendó y que logró terminar, pese a su grave padecimiento.

“Su estilo es noble, aunque, a decir verdad, se manifiesta la mayor de las veces amanerado y sin expansiones en la mayoría de sus obras: su mérito indiscutible, su habilidad, sus grandes éxitos consistían en el parecido admirable de las personas; podemos decir que su escuela fue la naturalista”, escribió Díaz. “Ejecutaba a puntos, en marfil, sobre el que podía borrar o enmendar errores. Es indudable que nuestro gran maestro fue de los primeros que enseñaron en Guatemala la senda de la belleza en sus miniaturas…”, añade.

“Cualquier miniatura de Cabrera puede ser agrandada fotográficamente, aun a una dimensión de tipo mural, y con ello se podrá comprobar que su carácter es inalterable, como prueba de su buena estructuración; la obra no pierde nada, cosa que no sucede con las obras que no tienen ese valor”, refirió Grajeda Mena.

“Si Cabrera se hubiera dedicado a copiar simplemente el parecido de sus personajes, ninguna emoción nos causarían sus retratos; las damas y los caballeros que él pintó presentan una vida extraña; hay en ellos una atmósfera y una luz misteriosa que no existe en la naturaleza, es esa luminosidad fresca de algunos retratos de Goya”, destacó Grajeda Mena.