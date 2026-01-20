El tenis de Ricardo Arjona que se volvió parte de su mensaje de cumpleaños

Ricardo Arjona ha logrado un acercamiento inédito con su público a través de su más reciente disco, Seco, y de la estrategia narrativa que lo acompaña. Este trabajo se ha convertido en uno de los materiales más íntimos del artista: ha puesto rostro a la tierra que lo vio nacer, ha revivido su etapa como maestro, ha recordado a sus amigos y ha revelado detalles de su paso como estudiante universitario en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También ha permitido descubrir facetas que han sorprendido a guatemaltecos y seguidores en todo el mundo.

Entre el 31 de octubre y el 14 de diciembre de 2025, Arjona estuvo cerca del público guatemalteco y de cientos de personas que viajaron para verlo en su residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y en el inicio de su gira Lo que el seco no dijo. Ahora se encuentra a pocos días de continuar la gira en Estados Unidos.

Édgar Ricardo Arjona Morales, conocido artísticamente como Ricardo Arjona, nació en Jocotenango, Sacatepéquez, el 19 de enero de 1964. Tiene 62 años y es uno de los cantautores latinoamericanos más reconocidos a escala mundial.

Para celebrar su cumpleaños, sus seguidores le han enviado mensajes en redes sociales, así como fotografías y videos. El 20 de enero, el cantautor hizo una publicación en la que agradeció las muestras de cariño.

“Tantas vacunas para lograr sobrevivir. Yo ya no cumplo… solo celebro. Gracias a los que se acordaron, y a los que no, más gracias aún. Ya no es cuestión de contar, es cuestión de cantar, y si a eso es a lo que te dedicas, no hay nada más que pedirle a la vida. Mi celebración se hará dando gritos por todas partes este año. Se les quiere, nos vemos por donde viven”, expresó, acompañado de fotos y videos. En una de las grabaciones se le observa mientras muestra que su tenis se arruinó.

Entre las múltiples muestras de cariño, una ha destacado por su ternura y significado: los niños de la Fundación Adentro le cantaron al cantautor guatemalteco la clásica melodía de “Ya queremos pastel”, con voces afinadas y una alegría contagiosa.

Hoy cumple años el filosofo poeta ,cantante mas romantico ,el que emociona hace llorar con sus letras sabias el que le llega al alma al corazón a todos sus seguidores ,te amamos !!! FELIZCUMPLE RICARDO ARJONA!!!! — Caudilla Blanca (@Caudillablanca) January 19, 2026

En 2014, Arjona inauguró la escuela Adentro, Nohemí Morales de Arjona, en honor a su madre, fallecida el 4 de diciembre de 2013. Este centro educativo, ubicado en la aldea El Ixcanal, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, ha crecido hasta convertirse en un referente en formación académica y artística en la región.

El propio Arjona ha expresado en distintas entrevistas su deseo de que este modelo educativo se replique en otras comunidades del país. Parte de los fondos recaudados durante su reciente gira Lo que el Seco no dijo están destinados a fortalecer la labor de la Fundación Adentro y garantizar el acceso a una educación integral para los estudiantes del proyecto.