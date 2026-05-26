“Gratitud hacia el padre de mis hijos”: Shakira habla de Gerard Piqué y su separación

Después de cuatro años de separación, polémica, rumores y canciones, Shakira habló sobre su expareja Gerard Piqué y la etapa que vive actualmente junto con sus hijos.

En una entrevista con The Times, de Londres, la cantante colombiana se refirió a los cambios que enfrentó en su vida tras la ruptura con el exfutbolista español y confesó que una de las cosas más difíciles fue ver cómo se rompía la idea de familia que había construido durante años.

“Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba conservar para siempre”, contó.

Shakira y Piqué estuvieron juntos durante más de diez años, y se convirtieron en una de las parejas más famosas del mundo del entretenimiento y el deporte. Como fruto de su relación tuvieron dos hijos: Milan y Sasha, quienes viven con ella en Miami.

“Mis hijos son mi prioridad”, dijo en la entrevista.

Tras su separación en el 2022, por la presunta infidelidad del exfutbolista, la cantante lanzó canciones que aparentemente hacían alusión a Piqué y a su nueva pareja, como Monotonía, TQG y la sesión con Bizarrap.

Aunque en ese momento sus composiciones parecían reflejar enojo, tristeza y decepción, Shakira comentó que el dolor le permitió descubrir una fortaleza que no conocía y valorar más el apoyo de las personas cercanas.

Sin embargo, ahora asegura que Gerard Piqué sigue siendo una persona importante en su vida por el vínculo que comparten como padres y que siempre sentirá agradecimiento hacia él.

“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos por haberme convertido en la madre que soy”, comentó la artista.

De momento, Shakira dijo estar enfocada en sus hijos y en su trabajo, y manifestó no tener interés en comenzar una nueva relación sentimental porque siente que su vida está centrada en otras cosas y disfruta más de su independencia.

La cantante mantiene una agenda llena de proyectos, colaboraciones, presentaciones y lanzamientos, como su canción Dai Dai, himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y su participación en el espectáculo de medio tiempo de la final.