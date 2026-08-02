Homenaje a Julia Vela: salón de danza del Inguat lleva su nombre

Si algo ha caracterizado la vida de Julia Vela (Guatemala, 1940) es haber dejado una huella profunda en el ámbito cultural de Guatemala. Además de seguir una vocación que se manifestó desde sus primeros años, ha sido una pionera que transformó y abrió caminos para la proyección cultural del país y el desarrollo de nuevas generaciones de artistas.

Uno de sus múltiples logros fue la creación de la Sección de Espectáculos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), en 1990, que desde sus inicios conjugó la danza, la música y el vestuario que, desde entonces, se han lucido en el escenario a través de las piezas coreográficas del Ballet Folklórico del Inguat. El martes 28 de julio, la entidad rectora del turismo en el país le rindió homenaje y el acto principal consistió en dar su nombre al salón de danza de la institución.

Minutos antes de iniciarse el acto, la maestra Vela conversó con Prensa Libre, acerca de cómo comenzó su trabajo en esa entidad en 1989. “Llegué y pensé que nos correspondía promover Guatemala y una de las maneras que se me ocurrió fue mostrar costumbres, danzas, vestuario y música. Todo eso me llevó a crear danzas no clásicas ni modernas, sino que mostraran cómo era Guatemala en su interior”, asegura.

Durante los primeros 11 años, tras la creación del Ballet Folklórico del INGUAT y de la sección que fundó, se mantuvo al frente de esta. Posteriormente, continuó trabajando de manera eventual, tanto dirigiendo puestas en escena como creando danzas, para las cuales desarrolló una labor constante de investigación.

En el trabajo que emprendió contó con la participación de personas que recuerda con cariño por el aporte que hicieron a los proyectos. Uno de ellos fue el entonces director de la marimba de la entidad, Roy Ruano. Además, menciona con especial admiración a Olga de Gracias, a quien describe como “una señora increíblemente conocedora de nuestros textiles puros”.

Julia se emocionó al comentar la importancia que este homenaje tiene para ella. “Me siento muy halagada, muy contenta y agradecida, porque generalmente pasamos y se olvidan de nosotros”. Sin embargo, afirma que, en la actualidad, lo más importante para ella es trabajar en la organización de sus memorias.

Una nueva visión

El homenaje a Julia Vela se da en el contexto de una renovación del Ballet del Inguat. La maestra, quien ha participado con el nuevo grupo de danza en la recuperación de algunas de sus coreografías, aplaude la decisión de darle nueva vida. “Creo que ahora es el momento de empezar de nuevo, porque sí había quedado como 15 años sin montar una coreografía y no podía ser. Hay que estar creando, removiendo y no solo repitiendo lo hecho antes”, subraya. Añade que considera acertada la decisión del director Harris Whitbeck de renovar por completo el grupo.

Los integrantes del Ballet Folklórico del Inguat presentan una nueva coreografía. Foto Prensa Libre: Érick Ávila

Acerca de los cambios que se realizaron en el ballet y sus proyectos, Whitbeck comentó a Prensa Libre: “Estamos celebrando el inicio de un nuevo capítulo en el ballet del Inguat, que no se había renovado en décadas. Los tiempos han cambiado: hay un nuevo concepto del folclor, de la apropiación cultural y del respeto a los pueblos originarios, y sentíamos que era momento de renovar el repertorio”.

El director relaciona esta renovación con el tributo que se rindió a la maestra. “No podíamos darle aire fresco al ballet sin reconocer el pasado y la trayectoria. Por eso sentimos que era importante brindarle este homenaje a la maestra Julia Vela, quien fue quien creó todo esto. Es por ella que estamos aquí”, reconoció.

En el acto, Whitbeck manifestó: “Gracias por abrir el camino, gracias por creer en el talento guatemalteco, gracias por demostrar que la danza también puede convertirse en una embajadora de Guatemala en el mundo y gracias por inspirarnos a seguir construyendo sobre su legado, porque innovar no significa olvidar de dónde venimos…”.

Durante la actividad, los nuevos integrantes del grupo de danza del INGUAT interpretaron una pieza que, según se indicó, aún está en construcción y no pretende formar parte del repertorio oficial, pero ya refleja el trabajo realizado por los artistas.

¿Quién es Julia Vela?

Julia Elisa Matilde Vela Leal nació en la ciudad de Guatemala el 2 de junio de 1940. Es hija de Margarita Leal Rubio y David Vela Salvatierra. Su hermano fue el escritor y dramaturgo Manuel José Arce.

Durante el homenaje, Julia contó, por medio de un video, que siempre estuvo fascinada por el movimiento. A los ocho años le dijo a su madre que quería ser bailarina y ella la inscribió en la academia de la maestra Marcelle Bonge, quien más adelante dirigiría la Escuela Nacional de Danza, de la que Julia fue alumna destacada.

Durante su participación en el Ballet Guatemala (Ballet Nacional de Guatemala Christa Mertins), Julia recibió instrucción de destacados bailarines y coreógrafos internacionales, entre ellos María Tchernova, Michael Katchouroswsky, Joop Van Allen, Denys Carey y Guillermo Keys Arenas.

En una visita que hizo la destacada coreógrafa cubana Alicia Alonso al Ballet Guatemala, invitó a algunos bailarines a acompañarla a Cuba para hacer una audición e integrarse a su compañía, y Julia fue una de las elegidas.

Permaneció cerca de dos años en Cuba, pero debió volver a Guatemala y pronto quiso buscar nuevos horizontes para la danza del país. Luego, cursó estudios en escuelas estadounidenses como Juilliard School of Dance, Merce Cunningham, Luigi’s Jazz Dance Centre, University of Southern California, Frederick Franklin National Ballet, Alvin Nikolais, Lucas Hoving, José Limón y Martha Graham.

Al volver al país, sintió la necesidad de impulsar la danza moderna, pues ya no se sentía realizada practicando danza clásica. Por ello se presentó ante las autoridades del Ministerio de Educación —que entonces tenía a su cargo la Dirección General de Bellas Artes— y planteó la necesidad de crear un grupo oficial de danza moderna. El ministro de ese entonces añadió que también le interesaba desarrollar la danza folclórica, como la del Ballet de Amalia Hernández, en México. Ella respondió que era posible realizar ese tipo de trabajo, por lo que se autorizó el grupo, que inicialmente se llamó Compañía de Danza Moderna.

El Ministerio de Educación contrató a expertos como el coreógrafo y actor Farnesio de Bernal y al maestro Guillermo Keys-Arenas, quien trabajaba con el Ballet de Amalia Hernández y en Guatemala fungió como director huésped del Ballet Moderno y Folklórico.

Julia Vela fue fundadora y/o directora del Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala, del Ballet Folklórico del Inguat, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Festival de Junio, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, del programa Por la cultura se conoce un pueblo, en TGW, y del programa Espejo Cultural, que se transmitía por Canal 5.

Además, Vela fue una de las principales impulsoras de la creación del Ministerio de Cultura y Deportes, directora del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y presidenta del Consejo de Administración de Adesca, entre otros cargos.

El Paabanc, un logro emblemático

En la década de 1970, Julia decidió involucrarse en una profunda investigación, en la que contó con el respaldo del historiador Haroldo Zea. Con base en la información recopilada seleccionó algunas de las danzas más representativas de la tradición y eligió 12 actos para conformar El Paabanc. La obra se estrenó en Arequipa, Perú. El éxito en ese país fue tal que el Ballet Moderno y Folklórico se vio obligado a ofrecer 17 presentaciones en distintos escenarios de Latinoamérica, entre ellos el Festival Cervantino, en Guanajuato, México.

El estreno en Guatemala se celebró en el atrio de la iglesia de San Francisco El Grande, el 16 de noviembre de 1972, como parte del V Festival de Cultura en la Antigua Guatemala. El 1 de agosto de 2022, la coreografía El Paabanc fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.