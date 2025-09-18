Con la tiara favorita de Lady Di y vestidos lujosos, Kate Middleton deslumbra en cena de gala en honor a Donald Trump

Donald Trump escogió al Reino Unido como su primer visita de Estado. El miércoles 17 de septiembre, el mandatario y su esposa, Melania Trump, fueron recibidos por los reyes Carlos III y Camila. En la noche, la realeza británica realizó un banquete de gala en honor al presidente estadounidense.

Entre los vestidos largos y las tiaras, destacó el atuendo de la princesa de Gales. Infobae reportó que Kate vistió un vestido de la diseñadora Philippa Lepley, una pieza color champán, de cuello alto y encaje. La pieza clave de su vestuario fue su diadema, Lover's Knot. Según compartió Infobae, esta era una de las joyas reales favoritas de la princesa Diana. El accesorio está compuesto por 19 arcos de diamantes, decorada de 39 perlas.

El evento tomó lugar en el salón St. George, dentro del Castillo de Windsor, y la realeza recibió a 160 invitados en esta ocasión. Según la información conseguida por BBC, en la lista aparecieron figuras como el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, la hija del presidente Tiffany Trump, el primer ministro británico Sir Keir Starmer, millonario Stephen Schwarzman y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. Entre el séquito de Donald Trump, se encontraban el secretario de Estado Marco Rubio y su enviado especial, Steve Witkoff.

Horas antes del banquete, Kate Middleton, acompañada por su esposo, el príncipe William, recibieron al presidente Trump en los jardines de la residencia real, informó Infobae. En el mismo texto, comentaron que Kate y William caminaron junto al matrimonio estadounidense por el césped, dirigiéndolos hacia la zona donde esperaban el rey Carlos III y la reina Camila.

En esta ocasión, Kate vistió un abrigo de lana rojizo de la diseñadora Emilia Wickstead. Sobre el cabello, llevaba un tocado de Jane Taylor y, en su mano, cargaba un bolso color vino de Chanel.

Esa mañana, la princesa también rindió un homenaje a Diana de Galas. Según información de Infobae, Kate portó un broche de plumas, con 18 diamantes y esmeraldas, que le perteneció a su suegra. Para completar su atuendo, llevó aretes de rubí y zapatos marrón oscuro. La prensa británica comentó que el presidente Donald Trump elogió a la princesa al saludarla. "Eres tan hermosa", afirmó el mandatario.

Príncipe William y la princesa Kate de Gales llegan al banquete de gala en Windsor en honor a la vista de Donald Trump. (Foto Prensa Libre: AFP).

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a la princesa de Gales, Kate Middleton, durante su bienvenida a Reino Unido. (Foto Prensa Libre: AFP).

Así fue la ceremonia