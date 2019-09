Plataformas en línea para autores emergentes

Los autores emergentes pueden utilizar plataformas de Internet que les permiten dar a conocer su trabajo a miles de personas alrededor del mundo. (Foto Prensa Libre: Servicios)

La expresión y el deseo de comunicar emociones y sentimientos es inherente al ser humano. Algunas personas lo hacen a través de la música, otros por medio de fotografías y también están los que eligen las letras como medio predilecto para ello.

Quizá le interese Pasos sencillos para retomar el hábito de la lectura Astrid Morales 19 de julio de 2019 a las 09:00h

A veces la idea de expresarse no se limita a desahogarse, pues también se persigue el deseo de llevar el mensaje a muchas personas. Así los músicos y compositores graban sus canciones y las comparten en plataformas para escuchar música gratis o bien a través de videos en redes sociales, los fotógrafos las hacen públicas en Instagram o en exposiciones. Y los escritores no se quedan atrás, pues también buscan espacios para dar a conocer su trabajo. En este último caso a veces el camino resulta ser más complicado y lento, un proceso en el que se depende de instituciones como medios de comunicación y editoriales o de terceras personas. Si ese es su caso, no se preocupe porque puede aprovechar la tecnología para lograr su objetivo.

A continuación le compartimos algunas sugerencias de plataformas que puede utilizar para publicar sus escritos, además de obtener otros beneficios:

1. Wattpad

“La plataforma del mundo social basada en narrativa más amada en el mundo”, puede leerse en la descripción que aparece en esta página web.

Lo que la hace tan especial es que el equipo detrás de esta plataforma se dedica a descubrir nuevos talentos entre sus escritores y los conecta a compañías globales de multimedia.

La plataforma permite entregar textos por capítulos o documentos completos, y además ofrece la posibilidad de ver cómo reaccionan otros usuarios, lo que resulta perfecto para que los autores emergentes obtengan retroalimentación y un indicio de los efectos que provocan sus creaciones. Wattpad también le da la oportunidad de conectar con otros apasionados lectores y escritores, al poder leer y comentar directamente sus historias.

Asimismo cuenta con una sección donde se pueden encontrar las publicaciones más recientes y las mejores historias, escogidas personalmente por su equipo, haciendo que su texto pueda destacar entre el resto. Además, la página tiene una gran oferta de cursos en línea de escritura, los cuales le permitirán pulir sus habilidades en poco tiempo.

Para más información de cómo compartir sus historias, ingrese a este enlace.

2. Falsaria

Este es un proyecto colectivo que intenta establecer una nueva forma de escribir y publicar bajo el formato de edición colaborativa. La plataforma ofrece beneficios como difundir su obra a un público más amplio, que reciba opiniones sobre sus trabajos, la opción de vender su eBook en su librería, encontrar un público fiel, ampliar su currículum literario, convertirse en un autor publicado tanto en digital como en papel y a nivel internacional, conocer gente con intereses similares a los suyos e incluso participar en foros y talleres de escritura creativa.

El funcionamiento de esta plataforma es realmente es bastante sencillo. Cada nuevo artículo que se publica ingresa a la sección “Casi Portada” donde permanece, como máximo, 24 horas. ¿Por qué como máximo? Muy simple: si durante ese tiempo el artículo ha conseguido ser votado por al menos diez usuarios de Falsaria pasa automáticamente a la portada, donde más usuarios podrán premiarlo con más votos. Si no lo logra, no pasa nada: el artículo entra a su categoría correspondiente (cuento, poesía, microrrelato, etcétera,), donde podrá seguir sumando votos hasta alcanzar los 10 y pasar a portada. Si el artículo logra alcanzar 20 votos ingresa en el ranking de los más votados para competir por un lugar (30 artículos) en la edición Impresa trimestral.

Si quiere conocer más sobre esta plataforma visite su página web.

3. Club de lectura

Esta página está dirigida para escritores y lectores hispanos. Registrarse es muy fácil y el uso de la plataforma es intuitivo. En ella, además de muchos textos y la posibilidad de publicar historias propias, existe la posibilidad de entrar a concursos de literatura y talleres muy diversos.

Para descubrir todo lo que Club de lectura tiene para ofrecerle, haga clic aquí.

4. Inkspired

Esta página le dará la oportunidad de descubrir miles de historias en línea gratis y seguirlas como a una serie. En sus categorías encontrará escritos que van desde novelas, cuentos, blogs, hasta cómics e historias visuales.

Con Inkspired podrá crear y escribir ficción interactiva (incluso si tiene cuenta de PayPal, puede aceptar donaciones para que los lectores le ayuden con su proyecto), publicar sus historias creativas y libros en cualquier momento, interactuar y obtener feedback directo de su audiencia, validar la idea de su historia o libro usando métricas, proteger su propiedad intelectual.

Para empezar a escribir ingrese a su página web.

5. Sttorybox

Sttorybox es una comunidad literaria en la que autores y lectores interactúan desde el comienzo de cada historia. Su uso es muy simple: cada usuario tiene una caja con un tamaño máximo para escribir el comienzo de una historia. Una vez publicada, para poder continuarla tendrá que recibir un número determinado de “me gusta”, que funcionarán a modo de votos. Una vez que lo consiga, podrá añadir más cajas con más espacio y publicar las siguientes partes de su relato libremente, y así sucesivamente. La idea es que los usuarios puedan estar seguros de cierta aceptación conforme avanzan sus historias, además de tener la motivación de continuar escribiendo conforme logra ciertas metas.

Si está listo para compartir sus escritos, visite su página web.

Contenido relacionado: