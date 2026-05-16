Quién es Carlos Lool, el chef guatemalteco arrestado por ICE en California y quien tenía antecedentes penales

El chef guatemalteco Carlos Lool Sánchez fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, en inglés) el sábado 9 de mayo del 2026 en Los Ángeles, California. Autoridades informaron que ya había sido deportado en cuatro ocasiones.

Lool, quien emprendió junto con su pareja dos restaurantes en el sur de Los Ángeles, se dirigía a hacer compras para un evento de negocios del fin de semana cuando fue interceptado por agentes federales, informaron medios de EE. UU.

“Mientras preparábamos un evento de catering para nuestros negocios, La Granja Rotisserie y Fuego Rotisserie, Carlos y yo salimos a recoger los suministros necesarios. No teníamos ni idea de que nos estaban siguiendo agentes de ICE. En cuanto bajamos del coche, detuvieron a Carlos por la fuerza. Desenfundaron las armas, le sujetaron agresivamente y me inmovilizaron mientras intentaba llegar a él. Fue uno de los momentos más desgarradores y traumáticos de mi vida”, relató su pareja, Jenna Lawrence, en el espacio web creado recaudar fondos y frenar su deportación.

La noticia se difundió en diversos medios de comunicación, como el noticiero Primer Impacto, donde citaron un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“Carlos Lool Sánchez, de origen guatemalteco, se encontraba en el país de forma irregular. Sánchez había sido previamente deportado en cuatro ocasiones y había sido condenado por agresión y falsificación. Además, enfrenta nuevos cargos que incluyen amenazas terroristas”, indica el documento.

Sin embargo, el detenido aseguró que los hechos a los que se refieren las autoridades ocurrieron hace 30 años y que ya pagó por sus errores. Ahora, dijo, dedica su vida a trabajar y ayudar a las personas.

“Ayudar a las personas, también a darles trabajo, porque hay muchas personas que trabajan conmigo. Yo lo que quiero es ayudar a la gente, tratar la manera de demostrar que uno puede cambiar”, dijo en una llamada telefónica a Primer Impacto.

Según Infobae, la denuncia de un antiguo empleado, quien advirtió sobre la presencia de un arma en el restaurante, detonó la investigación por una supuesta violación de los términos de libertad condicional de Lool.

Lawrence, por su parte, aseguró que el arma se mantenía por motivos de protección: “Vivimos en un barrio peligroso. Nos han robado. Constantemente hay personas rompiendo ventanas y saltando la valla”, citó Infobae.

Mientras tanto, su pareja y trabajadores unen esfuerzos para buscar su liberación y evitar su deportación a Guatemala. Para ello crearon un espacio en internet donde reúnen recursos que permitan financiar los gastos legales.

“Ahora nos enfrentamos a gastos legales abrumadores, tasas de inmigración, dificultades empresariales y costos de emergencia mientras luchamos por su futuro”, explicó.

Agregó que la detención de Lool y su posible deportación amenazan no solo a su familia, sino también a las empresas y empleados que dependen de él cada día.

“Él ha estado en este país, sus hijos viven aquí. Es una situación abrumadora y sumamente difícil... además, no tiene su ropa, ni teléfono celular, ni computadora, y somos dueños de negocios. Nos estamos hundiendo cada vez más en un pozo sin fondo debido a que él está siendo deportado”, explicó la mujer a ABC 7 News.

Carlos Lool Sánchez nació en Guatemala y se crió en Connecticut, al noreste de EE. UU. Comenzó su trayectoria culinaria cuando tenía 15 años, en un restaurante francés.

Luego de formarse en el Connecticut Culinary Institute, se mudó a Los Ángeles, donde continuó su entrenamiento y fundó La Granja Rotisserie y Fuego Rotisserie LA Premiere Catering, donde une sus raíces guatemaltecas, la cocina al fuego de leña y la alta cocina.

“Carlos ya no es el mismo hombre que hace 30 años. Durante las últimas tres décadas, ha dedicado su vida a convertirse en un chef respetado, mentor, empresario, padre y miembro trabajador de nuestra comunidad. Ha pasado años construyendo negocios, creando empleos, orientando a jóvenes cocineros y volcando su corazón en la alimentación y la hostelería”, indica el sitio.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido información oficial sobre si el chef será deportado o si podrá comparecer ante un juez de inmigración para intentar permanecer en EE. UU.