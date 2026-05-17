Ricky Limón en Guatemala: qué dijo el youtuber mexicano sobre su visita

El youtuber mexicano Ricky Limón visita Guatemala y comparte fotografías en sus redes sociales. El creador de contenido, quien cuenta con más de 44 millones de suscriptores, indicó que se encuentra en la Ciudad de Guatemala y pidió sugerencias de actividades para hacer.

Reconocido como “Top Creador de México 2025”, publicó en sus historias de Instagram autofotos en las que indica su ubicación: “Guatemala City, Guatemala”.

“Hola, Guatemala. ¿Qué debería hacer por acá? Es mi primera vez”, escribió en una de sus publicaciones junto a una fotografía tomada frente a la puerta de un elevador, sin especificar el lugar exacto donde se encuentra.

En otra publicación escribió: “Qué bonito, Guatemala”, mientras pedía sugerencias sobre “¿Qué debería hacer hoy?”, y dejó a sus seguidores dos opciones para votar y ayudarlo a tomar una decisión: “Escalar un volcán” o “Comer Pollo Campero”.

Para esta última publicación, el youtuber se tomó una selfi desde lo alto de un edificio, desde donde se observa parte de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Ricardo Limón Cantú, conocido como Ricky Limón, es un creador de contenido mexicano originario de Monterrey. Cuenta con millones de seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

Comenzó a subir contenido a YouTube en el 2011 y, con el tiempo, ganó popularidad. En el 2022 recibió una placa por un millón de suscriptores en YouTube y, en el 2025, fue reconocido como “Top Creador” en las listas de fin de año de YouTube en México.

Actualmente cuenta con más de 44 millones de suscriptores en YouTube. En su contenido destacan videos de comedia, retos extremos, videoblogs de viajes y bromas realizadas junto a otros creadores, con quienes colabora con frecuencia.

Además, ha incursionado en la música y cuenta con varios sencillos. En febrero del 2026 lanzó la canción “Sin ti”, junto con su respectivo video musical, para celebrar que alcanzó 40 millones de seguidores. La producción la trabajó con su colega Gonzok quien llegó a 30 millones.

Esta es la primera vez que Ricky Limón visita Guatemala, aunque aún se desconoce si su estadía en el país incluirá algún proyecto para sus redes sociales o si únicamente visita el país con fines turísticos.