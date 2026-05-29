¿Volverá Hulk salvaje? Esto reveló un juguete sobre Spider-Man: Brand New Day

El anuncio de un juguete coleccionable de Hulk habría sido suficiente para que los fanáticos descubrieran una nueva pista sobre el regreso de este personaje en la película Spider-Man: Brand New Day, que se estrenará el 30 de julio del 2026.

Se trata de una figura de acción de Bandai S. H. Figuarts, publicada por la tienda France-Figures, cuya descripción habría revelado detalles importantes sobre el regreso de Hulk a la pantalla grande.

Aunque el primer tráiler de la película ya había mostrado la participación de Mark Ruffalo, quien interpreta a Bruce Banner (Hulk), Marvel Studios aún no había confirmado oficialmente que el personaje regresaría en su versión clásica y salvaje.

Tras la publicación del juguete, IGN señaló que el anuncio brindó información inédita sobre el papel de Hulk en la nueva producción cinematográfica.

El texto indica que "en Spider-Man: Brand New Day, Bruce Banner utiliza un inhibidor que lo mantiene en forma humana desde los eventos de Endgame. Este mecanismo tiene sus límites: la película marca el regreso de Hulk en su forma salvaje, alejándose del Smart Hulk de películas anteriores".

Según el medio especializado en entretenimiento, la información filtrada también apunta a que la historia mostrará semejanzas entre Peter Parker y Bruce Banner, pues indica que ambos lidiarán con una "transformación incontrolable", en un "paralelismo narrativo en el corazón de la película".

La sinopsis oficial de la película también señala que Peter comenzará a sufrir una "sorprendente evolución física que amenaza su existencia", lo que, sumado a las pistas surgidas de la descripción del juguete, aumenta la especulación entre los fanáticos.

Mientras algunos hablan de una posible aparición de Man Spider, la versión mutada del héroe con múltiples extremidades, otras teorías prevén una posible conexión con el simbionte de Venom, que apareció brevemente en la escena poscréditos de No Way Home.

Spider-Man: Brand New Day se estrenará el 30 de julio del 2026 en Guatemala. Protagonizada por Tom Holland, la historia retoma los acontecimientos cuatro años después de Spider-Man: No Way Home. En esta ocasión, nadie recuerda a Peter Parker como Spider-Man, por lo que ahora se dedica a proteger la Ciudad de Nueva York, acechada por un nuevo villano.