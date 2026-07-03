¿Cómo perros y gatos también pueden beneficiarse de los productos naturales?

Así como hay personas que prefieren los productos libres de químicos y no procesados a nivel industrial, también hay dueños que los eligen para sus compañeros fieles, que son de origen natural, elaborados especialmente para ellos.

La médica veterinaria Natty Armas de Porres, nutricionista veterinaria y etóloga, creadora de la marca Nutrivet, señala que las nuevas generaciones le han dado impulso a este tipo de productos que pueden ser dermatológicos, preventivos, snacks o suplementos, cuya formulación de ingredientes se adapta a las necesidades de cada mascota.

Entre los dermatológicos están los desparasitantes externos, champús, jabones, lociones y cremas hipoalergénicos; entre los suplementos, probióticos y prebióticos, así como calmantes naturales, tanto tópicos como bebibles, pastas dentales y desparasitantes internos, los cuales han sido probados científicamente, asevera Armas.

En su línea dermatológica utiliza ingredientes como aceites esenciales que no causan irritación, así como aceite de coco, omega 3 o vitamina E. “Por ejemplo, si la mascota necesita un jabón calmante, utilizamos plantas como la manzanilla, caléndula o lavanda”, dice. El omega 3, añade, es un potente antiinflamatorio, ideal para alergias y dermatitis, y el complejo B mejora la textura de la piel.

Así mismo, elabora galletas especiales para perros alérgicos al pollo, así como snacks para canes que tienen alergia a la avena, por lo que en este último caso, emplea garbanzo o yuca. En cuanto a los probióticos, está el kéfir que se puede elaborar con leche de coco o de vaca, que ayuda a regular la microbiota intestinal.

Para los alimentos naturales y suplementos, utiliza carne molida de res, pechuga de pollo y tilapia, cien por cien libre de grasa, así como kelp —alga—, cúrcuma, pimienta, jengibre, frutas y verduras, según los requerimientos nutricionales de cada mascota, ya sea si el animal padece enfermedades hepáticas, renales o cardíacas o es geriátrico. “Estos suplementos son ideales para dueños que solo les pueden dar concentrado porque no tienen tiempo para preparar comida cruda”, señala, que les ayuda a proteger órganos y la salud cognitiva y de piel.

Armas aclara que estos productos no reemplazan los tratamientos alopáticos, si padece de alguna enfermedad, pero ayuda a que el medicamento haga efecto más rápido.

En cuanto a los desparasitantes químicos, indica que estos son funcionales, pero recomienda los naturales para gatos o perros que padecen enfermedades dermatológicas o hepáticas, pues pueden irritarlos o intoxicarlos.

Claudia Paz, naturópata y fundadora de Animafitos, con diplomado en medicina veterinaria integral, elabora medicina y suplementos naturales, a raíz de la adopción de un perro que padecía una patología, por lo que decidió integrarlo al estilo de vida natural y comenzó a estudiar qué plantas podían ayudar a tratar su enfermedad. Paz expone que tiene la asesoría de médicos veterinarios, algunos de ellos, holísticos; la nutricionista de mascotas Ana Hernández; cosmetóloga natural para animales y educadores caninos. “La medicina natural puede aliviar síntomas y nos evitamos muchas consecuencias a largo plazo, producidas por medicamentos químicos”, añade.

Paz refiere que trabajan con la medicina integrativa, como complemento a medicamentos convencionales, a fin de darle al cuerpo del animal un trato más respetuoso y sin secuelas ni complicaciones. Luego del diagnóstico, se hace un plan de acción con el que mejoran la alimentación del animal y se le da suplementación herbal, según lo requiera; por ejemplo, si es una raza propensa a problemas articulares, se enfocan en prevenir este padecimiento.

Así mismo, si un perro tiene algún problema de piel, hay que determinar si es consecuencia de ansiedad, por lo que se trata también este aspecto, por ejemplo, con florales de Bach. “Promovemos el cuidado holístico cien por cien natural de los animales, para buscar la raíz del problema”, refiere.

En cuanto a los desparasitantes, es necesario hacerle pruebas al animal de heces para saber si es necesario administrarlos, porque estos afectan la microbiota intestinal, lo que puede desencadenar problemas digestivos, de piel o cognitivos. El producto que ella elabora contiene pepitoria, que es un desparasitante natural, así como semillas de hinojo, llantén y tomillo, que ayudan a expulsar los parásitos del organismo. Lo importante es determinar la dosificación correcta y las plantas que son benéficas.

LECTURAS RELACIONADAS Maltrato animal será delito penal en Guatemala: Congreso aprueba reformas clave

También utiliza ashwagandha que se le da a perros deportistas, para eliminar el estrés oxidativo y propiciar una mejor recuperación y estabilización del organismo, así como hierbas antiinflamatorias y antihistamínicas, para enfermedades como displasia de cadera.

Galletas de Nutrivet que refuerzan el sistema inmune de gatos, con una mezcla de salmón y pollo. (Foto Prensa Libre, cortesía de Natty Armas)

Mezcla de hierbas medicinales de Animafitos que ayudan a disminuir los procesos inflamatorios, como artritis y reumatismo. (Foto Prensa Libre, cortesía de Claudia Paz).