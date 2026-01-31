¿Qué debe saber sobre las guarderías para perros en Guatemala?

Después de la pandemia, se popularizaron las guarderías para perros en todo el mundo, incluyendo Guatemala, que no solo son lugares para que los canes pasen momentos divertidos, sino para que puedan manifestar sus instintos naturales.

Como es bien sabido, los perros, por su naturaleza, viven en manadas, por lo que quedarse solos en casa cuando los dueños salen a trabajar o estudiar y no tienen con quién dejarlos o no tienen el tiempo para que desfoguen su energía, puede desencadenar en el animal ansiedad por separación, lo cual puede generar problemas de socialización, travesuras, depresión o agresividad. Este fenómeno sucedió durante la pandemia.

Una alternativa para evitar que se queden solos en casa son las guarderías, en las que se mantendrán activos tanto física, emocional como socialmente, además de que son atendidos de manera personalizada en espacios cómodos y en libertad, no enjaulados.

En estos lugares, las áreas se dividen según el tamaño del perro, ya sea para pequeños, medianos o grandes, donde son atendidos por personal capacitado y entrenado, en instalaciones cómodas, seguras e higiénicas. La mayoría de estas guarderías ofrecen servicio de bus para recoger e ir a dejar a los animales e, incluso, les tienen su lonchera especial para llevar su comida. También destaca el hecho de que mantienen constante comunicación con los dueños en cuanto al comportamiento de su perro durante su estancia.

Según los entrevistados, al perro se le va introduciendo poco a poco a sus nuevos compañeros de la manada en el primer día para que se vayan adaptando unos a otros. Tienen rutina diaria que, regularmente, incluye paseo, juego, descanso, alimentación y, nuevamente, juego y paseo, antes de retornar a sus hogares. La pasan tan bien que hasta les celebran sus cumpleaños.

En este espacio se detallan los servicios de tres de ellas. En general, los requisitos para ser admitidos es que los perros tengan su carnet de vacunas y desparasitación interna y externa al día. Algunas aceptan canes sin castrar, pues los esterilizados son más controlables. No se admiten perros agresivos o razas potencialmente peligrosas, ni hembras en celo. Se recomienda que el can haga un día de prueba para la adaptación.

Los costos dependerán del tamaño del perro y del número de días que asistan a la semana. En promedio, de Q100 a Q125 por día, para can pequeño, tarifa que se reduce si asiste a la guardería varias veces a la semana y se paga mensualmente.

Kinder canino

En Kinder Canino se apoyan de entrenadores profesionales para fomentar el comportamiento positivo de sus alumnos. (Foto Prensa Libre, cortesía de Alejandra Maldonado)

Los perros adoptados o adquiridos durante la pandemia no aprendieron a quedarse solos, cuando los dueños regresaron a sus trabajos de manera presencial, por lo que les brindamos la oportunidad de que socialicen con otros canes, expone Alejandra Maldonado. “La idea es de que puedan jugar en un ambiente controlado y de que regresen a casa más equilibrados, no destruyan objetos en su casa y sean más sociables”, añade.

También se les dedica un tiempo para reforzar comportamientos positivos, pues se apoyan con entrenadores externos experimentados. Maldonado recomienda no llevarlo todos los días a la guardería, sino solo algunos, para que también aprendan a controlar sus emociones cuando se quedan solos. “Buscamos que el perro esté bien y feliz”, destaca. Está ubicada en zona 13 y atiende a sus peludos alumnos de 6.30 a 18.30 horas, para adaptarse al horario laboral de los dueños.

En Facebook o Instagram: Kinder Canino

Dog Care Pets Hotel, Vet & Day Care

En Dog Care Pets Hotel & Day Care hay diferentes actividades para los perros, incluyendo obstáculos. (Foto Prensa Libre, cortesía de Julie Rodríguez)

La médica veterinaria Julie Rodríguez de Arimany indica que su guardería abrió sus puertas hace 20 años por la necesidad que tenían los dueños de dejar a sus mascotas en un lugar donde las cuidaran bien, además de divertirse. “Estudios refieren que los perros son más felices acompañados que solos”, añade, por lo que se encargan de que disfruten de la mejor manera de la compañía canina y humana en la guardería.

Después de la pandemia, tuvieron que aumentar el área de sus instalaciones por el incremento de demanda, asevera Rodríguez. Pasan por los perros en bus entre 5.30 a 6 horas, para que lleguen al lugar alrededor de las 7.30 y 8 horas. Después del desayuno, pasan al área de caminatas en manada y a las actividades del día, entre las cuales está una capacitación en obediencia básica y control de impulsos, así como juegos de obstáculos. Se encuentran en zona 14 y 16.

En Facebook o Instagram: Dog Care Pets Hotel

Villa Canina

En Villa Canina no solo entienden el lenguaje de los perros sino que se basan en tres pilares: cuidado, juego y cariño. (Foto Prensa Libre, cortesía de Joshua Gamarro)

Para Joshua Gamarro, lo más importante es que el perro se sienta como en casa, libre y cómodos. El can es un animal sociable por naturaleza y tiende a acostumbrarse a estar solo con su dueño, por lo que sufre cuando se separa de él. “Los perros no saben cómo gestionar sus emociones, por lo que cuando están enojados, frustrados o aburridos dejan de comer, son traviesos o agresivos”, destaca Gamarro, quien indica que se han especializado en entender el lenguaje canino.

Los tres pilares de su guardería son cuidado, juego y cariño. Al jugar y ser amados, olvidan la tristeza y el estrés y serán felices, más tranquilos y menos problemáticos. Comienzan su día con paseos, donde es fundamental el olfateo, y hacen tres o más al día. Se ubican en zona 10 y su horario es de 8 a 17 horas, pero se puede ingresar antes y salir después de ese período, por un costo adicional.

En Facebook e Instagram: Villacanina.gt