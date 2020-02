Cómo planificar un viaje en 10 pasos

Planifique su viaje para tener experiencias satisfactorias. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Una excelente manera de cortar con la rutina es viajar, ya que nos ofrece ampliar nuestra visión del mundo, conocer otras culturas, interiorizar y tomar un respiro de aquello que vemos todos los días.

Para muchos, viajar es una oportunidad para desprenderse momentáneamente de aquello a lo que están arraigados: la familia, el trabajo, las comodidades del hogar y todas las ocupaciones. Si cree que esto le impide emprender una aventura, ¡despreocúpese! Recuerde que al volver todo seguirá igual y que podrá reincorporarse a lo cotidiano con nuevas energías.

Si está considerando viajar, Zoila Ochoa, gerente general de Let’s travel, recomienda que lo haga con tiempo para que la vivencia sea grata y no se vuelva un problema. “Poco a poco, los guatemaltecos planifican mejor sus viajes y eso nos da la opción de economizar mejor”, señala.

La experta sugiere que lo ideal es que en el proceso lleve un acompañamiento de expertos para tomar las mejores decisiones durante la planificación. De esta manera, evitará encontrarse con algunas “sorpresas” desagradables.

Siga los pasos que se detallan a continuación para planificar un buen viaje:

1. Escoger un destino

Antes de escoger un destino específico, debe preguntarse qué le gusta y qué no. “Hay quienes les gusta la playa, hay personas que prefieren otro tipo de destinos”, dice Ochoa.

También debe considerar la cantidad de personas que viajarán, cuáles son sus edades y el motivo del viaje. “Puede ser la celebración de una graduación, una luna de miel o algún evento importante. Casi siempre hay una razón y esto será determinante para decidir a dónde irán”, agrega.

Cuando se ha definido esta información, es posible delimitar de mejor manera las opciones.

2. Documentos en orden

Al saber exactamente a dónde irá, deberá investigar cuáles son los requisitos de ese país para poder ingresar. Esto es en cuanto a documentos personales y quizá alguna vacunación.

“Por eso es importante que sea un viaje planificado. En el caso de Canadá, por ejemplo, el trámite podría durar entre tres y cuatro semanas. Hay quienes han comprado el boleto sin haber solicitado la visa canadiense”, explica Ochoa. En estos casos, existe el riesgo de que no se les otorgue el permiso para viajar y se pierda el dinero de los boletos. Por eso, antes de efectuar una compra, anticípese a los requisitos.

3. Fechas de viaje

Si ya tiene un destino definido y cumple con los requisitos para ir, deberá escoger la fecha de partida y cuánto tiempo se irá. Contemple sus vacaciones del trabajo o si necesitará pedir algún permiso.

Recuerde que, aunque tal vez le convenga ciertas fechas, hay temporadas en las que aprovechará mejor el viaje debido a las condiciones climáticas, los precios y la cantidad de turistas en el lugar.

“Para Europa recomendamos viajar mayo y septiembre porque el clima está bien, hay buenos precios y no hay mucha gente como en junio y julio. Si quieren ir a Argentina, lo ideal es viajar en noviembre y diciembre porque allá es verano. Si desea hacer compras en Estados Unidos, puede ir en noviembre, después del Black Friday. Si quiere visitar Nueva York, evite ir en febrero, porque el frío es extremo”, amplía Ochoa.

4. Hacer un presupuesto

Lo primero que deberá hacer es determinar cuánto puede gastar en el tiempo que se irá. Con este dato sabrá el tipo de alojamiento al que podrá optar, los lugares turísticos a los que podrá acceder y algunas compras como recuerdos podrá realizar.

Investigue sobre lo medios de transporte que deberá utilizar, las comidas y la salud. Esto podrá saberlo por medio de agencias de viaje, guías turísticos, blogueros, y personas que han viajado y tienen experiencia.

Si busca en línea, se dará cuenta de que existe una diversidad de opciones para alojarse. Según su presupuesto y las comodidades que necesita, podrá escoger entre hotel, hostal, Airbnb o Couch Surfing. No es que una alternativa sea mejor que otra, sino de cuál se acopla mejor a lo que necesita.

Rolando Sosa, asesor de Viajes Tívoli, señala que en un hotel se tiene mayor privacidad; en un hostal deberá compartir los ambientes con otras personas incluyendo las habitaciones y en un Airbnb podrá tener un espacio propio y podría ser más económico que un hotel.

En el caso de Couch Surfing, David Maldonado, viajero, explica que esta modalidad es para aquellas personas que desean tener una experiencia más local, conocer la cultura de cerca y hacer amigos locales.

Si ya conoce su presupuesto y en dónde podría alojarse, entonces es momento de saber qué podrá conocer. Tome en cuenta el tiempo que estará en los lugares, la hora de llegada y de partida.

Otro aspecto que debe tomar en cuenta es si prefiere participar de un tour guiado o si disfruta mejor el viaje de manera más relajada, con su propio itinerario.

7. Tener un seguro de viaje

Aunque se buscará pasar momentos agradables, nadie está exento de que algo malo le suceda como la pérdida de equipaje, el robo de documentos, algún accidente automovilístico o un malestar de salud.

“Tener un seguro de viaje es una manera de prevenir estas situaciones. En otros países un chequeo médico podría ser mucho más caro y tampoco podría comprar los medicamentos sin una prescripción médica”, indica la experta en viajes.

8. Formas de pago

Para tener una noción de qué moneda se utiliza, la tasa de cambio y las modalidades de pago para el transporte, artesanías y restaurantes, consulte con agencias de viajes y personas que han visitado los lugares.

Al viaje puede llevar consigo tarjetas de crédito o débito, pero recuerde que no siempre le servirán porque en ocasiones únicamente podrá pagar en efectivo.

Además, deberá evaluar si es más conveniente realizar el cambio en su país, en los aeropuertos o en el lugar de destino.

¡Viaje ligero! Ochoa recomienda que lleve lo esencial para viajar. De esta manera evitará pagar $10 dólares por libra adicional o una maleta extra.

En su equipaje deberá llevar un pijama, un pequeño botiquín y la documentación. En cuanto a la ropa, lleve prendas estratégicas que pueda cambiar y variar pero que no requiera llevar carga en exceso.

Piense que en su destino deberá movilizarse con el equipaje. “Suponiendo que el lugar de destino es Europa, no podrá sobrecargar un taxi con equipaje. Deberá pedir uno por una o o dos personas. Si se trasladará en transporte público, deberá caminar y subir las escaleras con ello”, dice Ochoa.

Además de llevar poco equipaje, la experta aconseja que, si viajará a este continente, alquile un casillero o bodega para dejar la carga más pesada y lleve lo que utilizará cada día en su maleta de mano.

10. Otros aspectos

Hay detalles que tal vez pase en alto como el voltaje. Chequee su equipaje y observe qué elementos necesitará conectar alguna vez en un enchufe como el cargador de su teléfono o productos para el cabello. Estos no podrán conectarlos si no cuenta con el adaptador adecuado. Esto es porque en otras partes del mundo el voltaje es mayor. Investigue cómo es en el país al que visitará y compre un adaptador para que no tenga problemas.

Si no habla el idioma local, hay aplicaciones móviles con las que podrá romper las barreras lingüísticas gracias a la traducción instantánea.

Asimismo, para evitar perderse y poder volver a su hospedaje, instale mapas digitales que le faciliten movilizarse.

