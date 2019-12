Ideas de regalos de Navidad para adolescentes

Con un poco de paciencia puede encontrar un regalo a un precio accesible que le deje una sonrisa de oreja a oreja a esa persona especial. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Navidad está prácticamente a la vuelta de la esquina y si usted es precavido y además desea tomarse el tiempo para buscar las mejores opciones, seguramente ya tiene una lista de las personas a las que les dará obsequios. Además ha pensado un poco respecto a qué podría gustarle a cada uno, cuáles son sus colores favoritos, sus necesidades principales y más.

Hay personas a las que es muy sencillo darles un regalo, sobre todo cuando se les conoce desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay quienes cambian de gustos e intereses constantemente o no son tan comunicativos y por consiguiente, para usted puede resultar difícil tener plena confianza en que su regalo será adecuado. Por supuesto, la mayoría de estos casos suceden con adolescentes.

Si tiene algunos problemas para identificar cuál podría ser un buen regalo para su hijo, sobrina, nieto o ahijada, estos consejos harán que pueda tomar una decisión sin tantos dolores de cabeza:

Es comprensible que los gustos e intereses suyos no sean afines a los del adolescente de su casa o familia. Incluso probablemente sean completamente lo opuesto. Sin embargo, debe tener siempre presente que cuando busca un obsequio persigue la idea de agradar a la otra persona.

Encargados de tiendas y estudios de mercadeo coinciden en que los adolescentes buscan objetos no solo funcionales y llamativos, sino también personalizados y este puede ser un punto a su favor. Acorde a la mercadóloga Fernanda Prado, la tecnología es uno de los principales intereses de la gente joven.

Por ejemplo, si se trata de un adolescente al que le gusta grabar videos o tomar retratos, un aro de luz podría ser una excelente opción. En el mercado puede encontrar desde opciones muy sencillas que se adaptan a los celulares hasta equipo profesional, el cual además de ofrecer la posibilidad de cambiar la intensidad de la luz, cuenta con su propio trípode. También puede conseguir otro tipo de productos relacionados a la fotografía más baratos pero muy útiles como una correa para la cámara, un bolsón especial para guardarla o un trípode.

Si le gustaría mantenerse en la línea de la tecnología, pero está en busca de algo más económico puede optar por alguno de estos accesorios:

Lentes para el celular

Funda para celular

Bocinas portátiles

Audífonos

Cargadores portátiles

Adaptador para compartir música

En cualquiera de estos casos aproveche la posibilidad de escoger un diseño (en forma de cactus, unicornio, pelota de fútbol, etcétera) o color que pueda ser del agrado de la persona a la que le dará el obsequio.

Por otro lado, si la persona es entusiasta de los videojuegos puede darle una tarjeta de regalo de PlayStation Plus de uno, tres o doce meses. Cualquiera de las suscripciones le permitirá disfrutar del mejor juego online y ventajas exclusivas.

Acorde al encargado de tienda José Guzmán, otro de los productos más solicitados para adolescentes son las tarjetas de Netflix. Estas son la mejor opción para contar con el servicio cuando no se posee una tarjeta de débito o crédito, porque es una opción prepago de suscripción.

En caso de que el adolescente no tenga una TV Smart propia, puede optar por regalarle un dispositivo para que pueda ver Netflix, YouTube y otras plataformas en su televisión tradicional. Existen varias opciones, como Roku Streaming Stick+ o el Chromecast. En una tienda de tecnología pueden orientarle para encontrar la opción más adecuada.

¿Prefiere algo no tan enfocado al entrenamiento sino al aprendizaje? Existen muchas páginas en línea de cursos cortos que pueden ser de interés para los jóvenes, pero al no contar con el dinero, no suelen asignárselos. Ofrecerse a pagar un curso de diseño, fotografía, redacción, ilustración o de otra temática es una excelente idea.

Por supuesto, los libros también son un buen regalo. Todas las librerías cuentan con una sección juvenil, en la cual puede explorar las opciones. Guiarse por su intuición tras leer las contraportadas o por sugerencia de los libreros, averiguar cuál es el libro que el adolescente no tiene de su autor o autora favorita u optar por un certificado de regalo son sus alternativas.

Finalmente, aunque algunas personas las pueden interpretar como falta de interés, en realidad los adolescentes son bastante abiertos y cada vez están más acostumbrados a recibir tarjetas de regalo. Además de que tendrá la garantía y la tranquilidad de que finalmente tendrán algo que sí les guste, usted únicamente debe ir a una tienda y elegir el monto. Preguntarles cuál es su marca de ropa favorita o la tienda en la que más compran y dar un vistazo a los precios para tener una idea de cuál será el presupuesto adecuado es lo mejor. Si estando allí encuentra algún producto que sea de su agrado y decide comprarlo recuerde siempre pedir un ticket de regalo, para que el objeto pueda ser cambiado en casado de que por ejemplo, no sea de la talla correcta. Tenga en cuenta que los accesorios, lociones y perfumes no tienen cambio.

