Consejos para cuidar a sus mascotas en las fiestas de fin de año

A perros y gatos les causa ansiedad y estrés los juegos pirotécnicos por lo que hay que resguardarlos de estos ruidos.

Durante las fiestas de fin de año hay que tomar en cuenta las necesidades de la mascota para que toda la familia disfrute de esta temporada.

Lea también Cómo viajar con mascotas Fátima Herrera 10 de octubre de 2019 a las 04:00h

Hay que considerar aspectos como no descuidar la alimentación de las mascotas en estos días porque muchas veces la familia está fuera de casa por más tiempo, saber cómo protegerlos de la pirotecnia o bien, ver quién los cuidará si la familia no estará en casa por varios días.

Si la familia saldrá de viaje y no puede por algún motivo dejar a la mascota en casa, existen hospedajes especializados para ese fin, pero es fundamental conocer sus reglas, hábitos de higiene y alimentación, para que los amos se aseguren de que el animal estará en buenas condiciones.

Hay que mantenerlos alejarlos de adornos navideños o de pascuas. Estas flores de la época contienen un látex que resulta tóxico si perros, gatos o conejos la ingieren.

Si llegan invitados, se les debe explicar a estos cuál es el temperamento del animal —bravo, juguetón o nervioso—, para que no se le acerquen y evitar así que sean mordidos. Es aconsejable que la mascota socialice desde pequeña para que se acostumbre a las visitas.

No son regalo

Un animal es un ser vivo y no un juguete, por lo que no debe convertirse en un regalo inesperado. Se le debe preguntar antes a la persona que lo recibirá en su hogar si está consciente de comprometerse para hacerse responsable de la mascota toda su vida, al brindarle los cuidados necesarios.

La pirotecnia los estresa

Perros, gatos o aves son sensibles a los juegos pirotécnicos. Se recomienda ubicarlos en un lugar de la casa lo más lejano del ruido que causan estos y no dejarlos en las terrazas para que no salten. Tampoco deben amarrarse. No es necesario estar todo el tiempo con ellos para evitar que piensen que algo malo sucede.

Tranquilizantes, con precaución

Existen tranquilizantes para animales, como la acepromacina, —se les da según la dosis prescrita— para evitarles el estrés de los juegos pirotécnicos. También hay medicamentos naturales como tilo o valeriana que se les da de beber, pero el veterinario determinará si no los irrita o causa alergias.

Comida solo para animales

A muchos amos les gusta darles a sus mascotas sobras de las cenas, lo cual es desaconsejable, porque esto les puede causar indigestión, por ser grasosas o condimentadas. Evitar darles malvaviscos o chocolate. Las principales causas de consulta al veterinario son por problemas digetivos.

Dejarlos en su ambiente

Algunas familias pasan las fiestas lejos de casa. Se recomienda dejarles a las mascotas suficiente comida y agua para unos cuatro días. Es preferible que permanezcan en el ambiente al que están acostumbrados para que no les produzca ansiedad, y pedirle a alguien de confianza que los vaya a visitar de vez en cuando.

Continuar con su rutina

Sacar a pasear al perro lo desestresa, por lo que esta actividad no debe dejar de practicarse. También hay que vigilar que no se acerquen a la mesa a tomar comida o bebida no apta para su ingesta. Si se desea regalarle comida a la mascota que no sea la habitual, elegir snacks o alimento húmedo especial.

Contenido relacionado:

>12 actividades a realizar con tu mascota en vacaciones

>Salud preventiva para mascotas

>Los beneficios de una mascota en la niñez