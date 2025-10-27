Ingrediente estrella: pie de calabaza

La chef Beatriz Ambrosio, directora de la academia Culinaria Estudio Gastronómico, en Quetzaltenango, preparó esta receta, cuya preparación es práctica y que será el broche de oro para las reuniones familiares.

Ingredientes

Para la base

100 g de mantequilla

200 g de harina

1 huevo

1 pizca de sal

Para el relleno

1 ½ taza de puré de calabaza

150 ml de leche evaporada

150 ml de leche condensada

1 cdita, de canela en polvo

¼ cucharadita de mezcla de especias (clavo, nuez moscada y jengibre)

3 huevos medianos

1 cdita. de esencia de vainilla

Preparación

Con la ayuda de un tenedor, mezclar la mantequilla con la harina, hasta lograr una textura arenosa. También se puede utilizar un procesador de alimentos para tal fin. Evitar amasar. Luego, agregar el huevo y sal; agua, si es necesario. Debe obtenerse una textura suave y quebradiza. Envolver la masa en una bolsa o plástico. Refrigerar por 30 minutos. Para el relleno, mezclar el puré con la leche condensada y evaporada. Agregar huevos uno a uno. Cuando esté integrado, incorporar las especias. Procurar que no queden grumos. Reservar. Espolvorear en la mesa harina. Con la ayuda de un rodillo, estirar la masa, hasta obtener un grosor de medio centímetro. Colocarla en el molde, recortar los excedentes, agregar el relleno y hornear durante 45 minutos a 180 grados centígrados o hasta que esté dorada. Para decorar, batir crema y colocar en una manga con duya —boquilla de pastelería— de estrella. Decorar el borde del pie.

Ingrediente estrella

La calabaza, del género Cucurbita, pertenece a la familia de las cucurbitáceas, originaria de Mesoamérica y domesticada hace unos 10 mil años. Fue apreciada en la época prehispánica para el consumo del fruto y semillas. Tiene gran variedad de formas, tamaños texturas, sabores y colores.

Tiene alto contenido de potasio, magnesio, ácido fólico, calcio, zinc y hierro, así como vitaminas A y C. Así mismo, de aminoácidos y ácidos como el aspártico, el linoleico, el palmítico y el oleico. Es una importante fuente de betacarotenos, un potente antioxidante, así como de fibra. Se le atribuyen propiedades antidiabéticas y antiinflamatorias y tiene efecto saciante.

Es versátil en la cocina, pues se utiliza para preparar sopas, cremas, purés, guarniciones, flanes, pasteles y confituras, y se puede cocinar al horno, hervida, salteada o gratinada.

