La chef Beatriz Ambrosio comparte su receta tradicional de pie de calabaza

Salud y Familia

La chef Beatriz Ambrosio comparte su receta tradicional de pie de calabaza

La calabaza es el alimento insignia de esta época, y no hay nada mejor que degustarla que en un exquisito pie.

|

time-clock

Ingrediente estrella: pie de calabaza

Pie de calabaza, receta de la temporada, preparada por la chef Beatriz Ambrosio. (Foto Prensa Libre: cortesía de Beatriz Ambrosio)

La chef Beatriz Ambrosio, directora de la academia Culinaria Estudio Gastronómico, en Quetzaltenango, preparó esta receta, cuya preparación es práctica y que será el broche de oro para las reuniones familiares.

Ingredientes

Para la base

100 g de mantequilla

200 g de harina

1 huevo

1 pizca de sal

Para el relleno

1 ½ taza de puré de calabaza

150 ml de leche evaporada

150 ml de leche condensada

1 cdita, de canela en polvo

¼ cucharadita de mezcla de especias (clavo, nuez moscada y jengibre)

3 huevos medianos

1 cdita. de esencia de vainilla

LECTURAS RELACIONADAS

Ingrediente estrella: helado de mole de plátano

Ingrediente estrella: helado de mole de plátano

chevron-right

LECTURAS RELACIONADAS

Ingrediente estrella: flan con infusión de café

Ingrediente estrella: flan con infusión de café

chevron-right

Preparación

  1. Con la ayuda de un tenedor, mezclar la mantequilla con la harina, hasta lograr una textura arenosa. También se puede utilizar un procesador de alimentos para tal fin. Evitar amasar.
  2. Luego, agregar el huevo y sal; agua, si es necesario. Debe obtenerse una textura suave y quebradiza. Envolver la masa en una bolsa o plástico. Refrigerar por 30 minutos.
  3. Para el relleno, mezclar el puré con la leche condensada y evaporada. Agregar huevos uno a uno.
  4. Cuando esté integrado, incorporar las especias. Procurar que no queden grumos. Reservar.
  5. Espolvorear en la mesa harina. Con la ayuda de un rodillo, estirar la masa, hasta obtener un grosor de medio centímetro.
  6. Colocarla en el molde, recortar los excedentes, agregar el relleno y hornear durante 45 minutos a 180 grados centígrados o hasta que esté dorada.
  7. Para decorar, batir crema y colocar en una manga con duya —boquilla de pastelería— de estrella. Decorar el borde del pie.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Ingrediente estrella

La calabaza, del género Cucurbita, pertenece a la familia de las cucurbitáceas, originaria de Mesoamérica y domesticada hace unos 10 mil años. Fue apreciada en la época prehispánica para el consumo del fruto y semillas. Tiene gran variedad de formas, tamaños texturas, sabores y colores.

Tiene alto contenido de potasio, magnesio, ácido fólico, calcio, zinc y hierro, así como vitaminas A y C. Así mismo, de aminoácidos y ácidos como el aspártico, el linoleico, el palmítico y el oleico.  Es una importante fuente de betacarotenos, un potente antioxidante, así como de fibra. Se le atribuyen propiedades antidiabéticas y antiinflamatorias y tiene efecto saciante.

Es versátil en la cocina, pues se utiliza para preparar sopas, cremas, purés, guarniciones, flanes, pasteles y confituras, y se puede cocinar al horno, hervida, salteada o gratinada.

Perfil de la chef

  • Beatriz Ambrosio es licenciada en Administración de Hoteles y Restaurantes.
  • Es cocinera y repostera profesional, graduada del Intecap.
  • En catedrática universitaria en cursos de Alimentos y Bebidas, y Gastronomía.
  • Fundó la academia Culinaria Estudio Gastronómico, el cual se especializa en capacitar a jóvenes y adultos en el arte de la Gastronomía. También, brinda asesoría y asistencia técnicas a empresas y restaurantes.
  • También fundó Culinaria Catering, que ofrece alimentos, bebidas y decoración para eventos, ambos en la ciudad de Quetzaltenango.
  • Culinariaworkshop, en Facebook, y catering.culinariagt, en Instagram

ESCRITO POR:

Brenda Martínez

Periodista de Prensa Libre especializada en historia y antropología con 16 años de experiencia. Reconocida con el premio a Mejor Reportaje del Año de Prensa Libre en tres ocasiones.

Lee más artículos de Brenda Martínez

ARCHIVADO EN:

Día de los Fieles Difuntos Día de Todos los Santos Gastronomía Postres Receta 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS