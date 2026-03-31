Procesiones del Miércoles Santo 2026 en Guatemala: conozca los horarios y recorridos

Este 1 de abril del 2026, cuando la Iglesia católica celebra el Miércoles Santo, continúan los recorridos procesionales en todo el país. En la Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala habrá dos procesiones que los devotos esperan acompañar.

En la Ciudad de Guatemala, la imagen de Jesús Nazareno del Rescate, del templo Santa Teresa, recorrerá las calles del Centro Histórico, de 11 horas hatas las 0.30 horas del Jueves Santo.

En Antigua Guatemala, la procesión de Jesús Nazareno del Milagro, del Santuario de San Felipe Apóstol, también se extenderá hasta el Jueves Santo, pues saldrá a las 14 horas del miércoles y concluirá a las 4 horas del jueves.

Estos son los detalles y puntos de referencia de ambos cortejos procesionales programados para este Miércoles Santo, 1 de abril del 2026:

Jesús Nazareno del Rescate (Ciudad de Guatemala)

Fecha: Miércoles Santo, 1 de abril del 2026

Lugar: templo Santa Teresa

Ubicación: 9a. avenida y 4a. calle, zona 1

Puntos de referencia

11 horas: salida

12 horas: templo La Merced

14.30 horas: rectoría Santa Catalina

15 horas: templo La Recolección

15.45 horas: parque El Sauce

17.25 horas: santuario de Guadalupe

18.30 horas: Catedral Metropolitana

19.50 horas: templo San Sebastián

20.45 horas: parque Isabel la Católica

23.05 horas: 11a. avenida y 1a. calle, zona 1

00.15 horas: 4a. calle y 9a. avenida, zona 1

00.30 horas (del día siguiente): entrada

Mapa del recorrido procesional de Jesús Nazareno del Rescate, del templo Santa Teresa. (Diseño: Prensa Libre)

Procesión de Jesús Nazareno del Milagro (Antigua Guatemala)

Fecha: Miércoles Santo, 1 de abril

Imagen: Jesús Nazareno del Milagro

Lugar: Aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Puntos de referencia

14 horas: Salida

18 horas: Parque Isabel La Católica

19 horas: Parque Central Antigua Guatemala

20.30 horas: Tanque La Unión

22.45 horas: Parque San Sebastián

24.30 horas: Jocotenango

1.30 Colonia los Llanos

4 horas: (Jueves Santo) Entrada

Mapa del recorrido procesional de Jesús Nazareno del Milagro, del Santuario de San Felipe Apóstol. (Diseño: Prensa Libre)