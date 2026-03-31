Salud y Familia
Procesiones del Miércoles Santo 2026 en Guatemala: conozca los horarios y recorridos
En este Miércoles Santo del 2026 habrá dos procesiones que recorrerán las calles de la Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala.
Procesión de Jesús Nazareno del Rescate, de Santa Teresa, recorrerá las calles durante Miércoles Santo. (Foto Prensa libre: Esbin Garcia)
Este 1 de abril del 2026, cuando la Iglesia católica celebra el Miércoles Santo, continúan los recorridos procesionales en todo el país. En la Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala habrá dos procesiones que los devotos esperan acompañar.
En la Ciudad de Guatemala, la imagen de Jesús Nazareno del Rescate, del templo Santa Teresa, recorrerá las calles del Centro Histórico, de 11 horas hatas las 0.30 horas del Jueves Santo.
En Antigua Guatemala, la procesión de Jesús Nazareno del Milagro, del Santuario de San Felipe Apóstol, también se extenderá hasta el Jueves Santo, pues saldrá a las 14 horas del miércoles y concluirá a las 4 horas del jueves.
Estos son los detalles y puntos de referencia de ambos cortejos procesionales programados para este Miércoles Santo, 1 de abril del 2026:
Jesús Nazareno del Rescate (Ciudad de Guatemala)
- Fecha: Miércoles Santo, 1 de abril del 2026
- Lugar: templo Santa Teresa
- Ubicación: 9a. avenida y 4a. calle, zona 1
Puntos de referencia
- 11 horas: salida
- 12 horas: templo La Merced
- 14.30 horas: rectoría Santa Catalina
- 15 horas: templo La Recolección
- 15.45 horas: parque El Sauce
- 17.25 horas: santuario de Guadalupe
- 18.30 horas: Catedral Metropolitana
- 19.50 horas: templo San Sebastián
- 20.45 horas: parque Isabel la Católica
- 23.05 horas: 11a. avenida y 1a. calle, zona 1
- 00.15 horas: 4a. calle y 9a. avenida, zona 1
- 00.30 horas (del día siguiente): entrada
Procesión de Jesús Nazareno del Milagro (Antigua Guatemala)
- Fecha: Miércoles Santo, 1 de abril
- Imagen: Jesús Nazareno del Milagro
- Lugar: Aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Puntos de referencia
- 14 horas: Salida
- 18 horas: Parque Isabel La Católica
- 19 horas: Parque Central Antigua Guatemala
- 20.30 horas: Tanque La Unión
- 22.45 horas: Parque San Sebastián
- 24.30 horas: Jocotenango
- 1.30 Colonia los Llanos
- 4 horas: (Jueves Santo) Entrada
Mapa del recorrido procesional de Jesús Nazareno del Milagro, del Santuario de San Felipe Apóstol. (Diseño: Prensa Libre)