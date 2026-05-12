Sarpullido por calor: cómo identificarlo, tratarlo y prevenirlo

Si el calor excesivo de los últimos días ha comenzado a causar molestias, como enrojecimiento, irritación o pequeñas ampollas en la piel, es probable que padezca “sarpullido por calor”.

“Esta es una afección cutánea causada por la obstrucción de los conductos que expulsan el sudor. Al aumentar la temperatura, hay una mayor producción de sudor. Sin embargo, si estos conductos están ocluidos u obstruidos, la reacción será más significativa”, explica Henry Pineda, dermatólogo del Hospital General San Juan de Dios.

El sarpullido por calor puede aparecer tanto en adultos como en niños. Sin embargo, hay tipos de piel más susceptibles a presentar estos síntomas y sufrir la afección de manera más intensa.

La situación empeora cuando las personas se aplican productos demasiado densos sobre la piel, como vaselina o ungüentos de baja calidad, que pueden promover la obstrucción de los conductos. Asimismo, cubrir a los bebés con varias capas de ropa o frazadas en medio del clima caluroso también aumenta el riesgo de sarpullido.

“Recordemos que en nuestra piel habitan bacterias beneficiosas; sin embargo, cuando hay una oclusión, estas pueden generar una reacción patológica y crear pústulas, que son lesiones llenas de pus y pueden causar infecciones en la piel”, agrega el especialista.

El sarpullido por calor se puede dividir en tres fases:

Miliaria cristalina: es superficial y presenta ampollas transparentes o perladas

Miliaria rubra: inflama la piel y se presenta como granitos rojos o ampollas

Miliaria pustulosa o profunda: afecta tejidos más profundos de la piel y puede causar una reacción inflamatoria mayor

En los pacientes pediátricos, el sarpullido aparece principalmente en las áreas de roce, como axilas, cuello e ingle. En los adultos, se presenta en las zonas más cubiertas y menos ventiladas.

“El sarpullido cristalino o miliaria cristalina es autorresolutivo y comúnmente no presenta síntomas. Además de percibirse este tipo de lesiones, que coloquialmente conocemos como ‘bombitas de agua’, no hay sintomatología. Sin embargo, cuando cambia de fase y se convierte en miliaria rubra o sarpullido, empieza el ardor y prevalece la picazón”, explica Pineda.

¿Cómo curar el sarpullido por calor?

En caso de presentar sarpullido, lo primero que debe hacerse es despejar el área afectada. La miliaria cristalina es autorresolutiva, lo que significa que, en las 24 horas posteriores a eliminar la obstrucción, se observarán mejoras.

“¿Qué quiere decir? Si tenemos alguna gasa, apósito o frazada bastante gruesa, hay que quitarla y dejar ventilar el área. En este tipo de sarpullido, esto cede en 24 horas. Sin embargo, si se convierte en uno más inflamatorio, debe ser tratado específicamente con algunos tópicos”, explica el especialista.

Inicialmente, la solución consiste en ventilar la piel y usar ropa más holgada que permita una mejor transpiración. Sin embargo, al presentarse inflamación, será necesario consultar con un dermatólogo para que evalúe al paciente y le recete una terapia tópica que alivie los síntomas.

El tratamiento farmacológico podría incluir esteroides tópicos prescritos por el dermatólogo, así como antibióticos y otros cuidados específicos para la piel, según el caso.

En las primeras fases, si se trata a tiempo, el sarpullido no dejará secuelas en la piel. Sin embargo, si hubo infección y el paciente se rascó excesivamente, podrían quedar algunas cicatrices.

(Foto Prensa Libre: Freepik)

“Puede dejar ciertas lesiones que conocemos como hiperpigmentación postinflamatoria, las cuales pueden dejar una mancha oscura en el área afectada. Sin embargo, es poco común que ocurra si se trata a tiempo”, agrega.

Recomendaciones para evitar el sarpullido por calor

El sarpullido puede afectar tanto a niños como a adultos, por lo que es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones. Sin embargo, el dermatólogo sugiere prestar especial atención a bebés, adultos mayores y pacientes que dependen del cuidado de otras personas:

Evitar varias capas de ropa o gran cantidad de frazadas que aumenten la temperatura corporal

Usar ropa holgada y fresca

Secar constantemente el sudor para refrescar la piel

Evitar el uso de suéteres o frazadas gruesas que puedan causar oclusión

Los pacientes que utilizan parches o apósitos para cubrir heridas deben procurar disminuir el grosor

Mantener la piel limpia e hidratada

Implementar rutinas diarias de limpieza con jabones libres de lociones

Hidratar la piel con cremas corporales no oclusivas

Evitar productos densos que puedan obstruir los poros

“También hay que tomar en cuenta la fotoprotección solar, debido a la alta incidencia de cáncer de piel. Quiero hacer un llamado a toda la población para que utilice medidas físicas, como sombreros de ala ancha, sombrillas y fotoprotector superior a 50 FPS para evitar este riesgo”, concluye el médico.