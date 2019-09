7 aplicaciones útiles para viajar

Existen muchas opciones en Internet que le permitirán utilizar el transporte sin dificultad y además, encontrar opciones para comer, comprar recuerdos o simplemente divertirse según sus intereses. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Viajar es una de las experiencias más emocionantes y satisfactorias. No importa el destino, si ya ha estado en el lugar varias veces antes o si no conoce a nadie… explorar la gastronomía, las calles y la cultura de un lugar distinto al que está acostumbrado es impresionante. Pero, ¿por qué no admitirlo?, a veces también genera un poco de tensión y miedo.

Quizá le interese Tips viajeros: cómo soportar largas esperas en los aeropuertos Fátima Herrera 12 de agosto de 2019 a las 02:00h

Sin embargo, puede utilizar la tecnología a su favor para solucionar algunas dudas o dificultades que podría implicar su viaje. A continuación le compartimos algunas aplicaciones que lo ayudarán a movilizarse por un lugar sin problemas, aunque este sea completamente desconocido para usted:

1. AroundMe

Esta aplicación le será útil para encontrar todos los servicios básicos que necesite y le mostrará cuáles son las opciones que se encuentran más cerca de su ubicación. Farmacias, cajeros, restaurantes, hoteles y supermercados forman parte de su oferta.

AroundMe está disponible para Android e iOS.

2. Wikiloc

Si le gusta el senderismo y hacer otras actividades al aire libre y no quiere desaprovechar la oportunidad de descubrir las maravillas naturales que tienen sus próximos destinos, tiene que descargar esta aplicación.

Elija entre senderismo, running, bici, MTB, kayak, ski y hasta 75 tipos de actividades diferentes, grabe sus propias rutas sobre un mapa, añada waypoints, haga fotos a lo largo del itinerario y súbalas a su cuenta de Wikiloc desde su teléfono celular.

Lo mejor de todo es que esta aplicación transformará su teléfono en un navegador GPS. Así, el aparato será capaz de guiarlo con un indicador de rumbo y alertas sonoras para avisarle si se aleja de la ruta durante la navegación. Además, le permitirá compartir su posición en tiempo real para que sus amigos y familia sepan dónde está mientras realiza una ruta.

Wikiloc está disponible para Android e iOS.

3. Moovit

Moovit es reconocida como una de las mejores aplicaciones de transporte. La plataforma permite que sus usuarios encuentren horarios de autobuses, trenes actualizados y mapas de transporte. Con ella podrá ubicar las paradas de autobús y estaciones de tren cercanas y además recibirá alertas para saber dónde descender del transporte y tener un viaje sin problemas.

Esta aplicación está disponible para Android e iOs.

4. Trip by Skyscanner

Trip by Skyscanner usa sus preferencias, la hora del día, el clima local y su ubicación para ayudarle a descubrir las mejores atracciones, los mejores eventos, restaurantes y hoteles.

Está disponible para Android e iOS.

5. TripIt: Travel Planner

TripIt es una app para manejar itinerarios. Su funcionamiento es sencillo y bastante intuitivo. Lo único que tiene que hacer es reenviar a la plataforma todos los correos de confirmación de sus reservas y la aplicación los transforma automáticamente en un itinerario de viaje.

Lo mejor de todo es que podrá consultar su itinerario desde cualquier plataforma, incluso sin tener acceso a Internet.

Esta aplicación está disponible para Android e iOS.

6. Maps.me

Esta plataforma ofrece mapas gratuitos, detallados y totalmente disponibles sin conexión. “Planifique su viaje y no se pierda jamás de visitar un lugar interesante con nuestros itinerarios personalizados. Nos asociamos con los mejores creadores de contenido de viajes y desarrollamos rutas e itinerarios para destinos populares. Se pueden descargar para su uso fuera de línea”, puede leerse en la descripción de la aplicación.

Maps.me está disponible para Android e iOS.

7. Google Maps

Por supuesto, esta aplicación no le puede faltar. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite. Lo mejor de todo es que puede mostrarle una ruta entre diferentes ubicaciones y el tiempo aproximado que tardará en recorrerla ya sea a pie o en automóvil. Incluso, puede utilizar algunas de sus funciones sin Internet.

Google maps está disponible para Android e iOS.

Contenido relacionado: