Cabildo Abierto: vecinos de Totonicapán exigen transparencia e inversión en seguridad, arte y cultura

Cabildo Abierto de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión se transmitió desde el parque central de Totonicapán. (Foto Prensa Libre: María José Longo)

Para María Fernanda Baquiax, estudiante, el tema de la educación sexual debe ser fortalecido en el departamento, pues a la fecha se han documentado 13 casos de maternidad en adolescentes.

“Nuestra demanda es la implementación de programas de educación integral de sexualidad, porque hay 13 casos de maternidad en jóvenes”, comentó Baquiax.

En tanto, Armando Barreno, integrante de la agrupación Jóvenes Artistas por la Justicia Social, dijo que le preocupa la falta de atención al fenómeno de la migración, como consecuencia de la falta de oportunidades de trabajo.

“Una de las prioridades es la migración hacia Estados Unidos. Se deben priorizar los recursos en la generación de empleo y que las autoridades tomen en cuenta que la juventud es casi el 70 por ciento de la población”.

También lea: Elecciones en Guatemala: dónde votar, cómo es el proceso electoral y otras preguntas frecuentes

Miriam Tax, integrante de la misma organización, cree necesario fortalecer el apoyo al arte y la cultura por medio de proyectos impulsados por la municipalidad y el Gobierno.

“Deben implementar proyecto para artistas como músicos y artistas plásticos, poetas y escritores”, señaló.

Tobías Tzoc, integrante de la Red de Hombres por la Salud y Nutrición de Totonicapán, dijo: mi petición es derogar el acuerdo 216-2012, que establece que el Estado solo puede invertir en propiedades que estén a su nombre, pero eso es un atentado porque aquí hay mucha organización comunitaria. En Totonicapán hay un 70 por ciento de desnutrición y si no se hace algo el porcentaje seguirá aumentado”.

Carmen Chávez, vecina, hace un llamado a las autoridades para implementen una política integral de la niñez, con el objetivo de erradicar el trabajo infantil en Totonicapán.

También lea: Embajada británica, Prensa Libre y Guatevisión se unen para foros políticos

Gilberto Toc, otro vecino, comentó: “en Totonicapán todas las calles se han convertido en parqueo y letrina; además, le deben poner atención al tema de la basura, debe haber más orden.

Cristóbal Tzul, sastre, dijo que en época de campaña los candidatos hacen ofrecimientos que no llegan a cumplir, lo que considera una falta de respeto para la población que los elige.

“Estamos cansados de las promesas y para nada, no nos dejemos engañar con casas que regalan. En nuestro pueblo también hay corrupción, espero que en el 2020 haya un cambio, seamos conscientes de que los que han sido electos han fracasado”, refirió.

Carlos Vicente Soch Batz, jubilado, dijo: “el agua es una necesidad en el pueblo, se les pide a las autoridades que le pongan atención al mejoramiento de los sistemas de agua entubada; además, el desorden en el mercado es insostenible, por lo que se debe hacer algo, urge un nuevo mercado, porque el parque está invadido por vendedores”.

Andrés Yax Solís, vecino, señaló que los candidatos a la Presidencia les restan importancia a los pueblos indígenas.

“Los candidatos presidenciales no toman en cuenta a la familia indígena y no tocan los acuerdos de paz, a pesar de que somos la mayoría. Vayamos a votar porque si nos quedamos en casa le estamos dando la oportunidad a otros que elijan por nosotros”, señaló.

También lea: Universitarios de Xela cuestionan a partidos políticos sobre los planes para generar empleo

Por aparte, Julio Roberto Soch, técnico artístico, comentó: “a este país se les ha olvidado el bendito arte. La música, la recreación y el deporte están abandonados, por lo que las nuevas autoridades deben tomar en cuenta esos aspectos. Somos una comunidad indígena, pero no nos toma en cuenta, al pueblo de Guatemala le digo que nosotros somos los que elegimos, no debemos entrar en la división, nosotros no debemos condenar a nadie, el mentiroso se condena solo. Guatemala no es un juego de pintura, somos un país con muchas necesidades, como salud y educación”.

Pedro Yaquitzal Gutiérrez, vecinos, refirió que lo más urgente es reforzar la seguridad, al hacer referencia al secuestro y asesinato de un niño hace unos días.

“Necesitamos seguridad, debemos organizarnos. Otra de las necesitas es la protección de los bosques, porque de ahí viene el agua, los drenajes también son necesarios”, refirió.

Joel Álvarez, abogado, cree necesario hacer un cambio en la administración municipal. “En primer lugar deseamos que se haga realidad la alternabilidad en el poder, para ya no contar con los mismos sino una nueva administración que maneje los fondos con transparencia. El agua potable es escasa y contaminada, tanto en el área rural como urbana, se debe atender el problema de los drenajes, urge una nueva red y una planta de tratamiento”.

También lea: Vecinos de Huehuetenango exigen detener la corrupción y mejorar los servicios básicos

David García, maestro, dijo: “los políticos nunca piensan en el desarrollo de la gente, nunca han pensado en como desarrollar las comunidades, es una política barata y sucia, no velan por el desarrollo humano. En Totonicapán hay corrupción. En el Hospital Nacional José Felipe Flores hemos entregado al Ministerio Público (MP) 22 casos de corrupción del director actual. El gobernador Juan Yax es el que vende toda la corrupción, queremos que las nuevas autoridades que se enfoquen en el desarrollo humano, pero da pena que van dos años que el MP no hace nada contra esos corruptos”.

Contenido relacionado:

Peteneros piden proteger la biosfera maya, impulsar el turismo y recuperar la gobernabilidad en el departamento

Falta de agua y medicamentos agobia a los vecinos de Mazatenango

Seguridad, transporte y transparencia exigen los quetzaltecos