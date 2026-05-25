Aguacate Hass guatemalteco busca ganar terreno en Asia y sumar 20 mil toneladas para el 2028

El sector aguacatero guatemalteco proyecta un crecimiento acelerado en los próximos años, pero advierte que para aprovechar la creciente demanda internacional deberá superar retos como el cambio climático, la logística y las exigencias de sostenibilidad.

Guatemala podría incorporar hasta 20 mil toneladas adicionales de aguacate Hass fresco hacia el 2028, una meta que refleja el potencial de expansión de una industria que busca consolidarse en mercados internacionales cada vez más exigentes.

El anuncio lo hizo el Comité de Aguacate de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), que destacó que el crecimiento dependerá de la capacidad del país para enfrentar barreras que afectan la competitividad del sector, entre ellas el impacto del cambio climático, las limitaciones logísticas y el cumplimiento de normas internacionales.

Según datos citados por la organización, las exportaciones de aguacate guatemalteco alcanzaron US$17 millones en el 2025, lo que representó un crecimiento del 3% respecto del año anterior. Sin embargo, el sector considera que el desempeño podría ser mayor si se fortalecen las condiciones para la producción y exportación.

Actualmente, Guatemala cuenta con más de 13 mil hectáreas sembradas y mantiene una tendencia de crecimiento estimada en 15% para la próxima década.

Uno de los enfoques más relevantes de la estrategia es la apertura de nuevos mercados, especialmente en Asia. El Comité de Aguacate de Agexport informó que trabaja para impulsar exportaciones hacia Corea del Sur y Taiwán, mientras explora oportunidades comerciales en Japón y otros destinos estratégicos.

Freddy Hochstetter, presidente del Comité de Aguacate de Agexport, señaló que el creciente interés de los consumidores asiáticos por alimentos saludables representa una oportunidad para posicionar el aguacate guatemalteco en mercados de mayor valor agregado.

Además de ampliar las exportaciones, el sector impulsa acciones enfocadas en sostenibilidad y trazabilidad, como certificación de fincas, implementación de buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas e industrialización del producto.

En este contexto, Agexport realizará el V Congreso Nacional de Aguacate el próximo 18 y 19 de junio en la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), donde se reunirán productores, exportadores y especialistas para discutir innovación, tecnología y estrategias de competitividad.

El evento espera reunir a más de 500 participantes y busca convertirse en una plataforma para acelerar soluciones y fortalecer la industria aguacatera nacional.