Banguat presenta tablero digital del PIB regional y departamental de Guatemala

El Banco de Guatemala (Banguat) presentó este jueves 22 de enero, el tablero interactivo del Producto interno bruto regional y departamental (PIBR), una herramienta que amplía el análisis económico del país al incorporar información desagregada por las ocho regiones y los 22 departamentos, lo que permite comprender el crecimiento económico desde una perspectiva territorial, según informó la entidad.

De acuerdo con el banco central, el tablero digital fortalece el análisis del dinamismo económico del país, al permitir cuantificar la contribución de cada región y departamento al producto interno bruto (PIB) nacional, así como identificar las actividades económicas predominantes y la dinámica productiva de cada territorio.

La herramienta también busca apoyar la formulación de políticas públicas en áreas como educación, salud, infraestructura e inversión, tomando en cuenta las particularidades regionales. Además, permite analizar el desempeño económico regional y departamental desde el 2013 al 2023, mediante paneles interactivos, gráficos, mapas de calor y series de tiempo, que incluyen el PIB por habitante.

Durante la presentación, el presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, destacó que esta iniciativa fortalece la toma de decisiones tanto públicas como privadas, al contar con información más precisa y cercana a la realidad económica del país. Señaló que el avance no es únicamente técnico, sino estratégico, "al fortalecer la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas más justas, eficaces y acordes con la realidad de la población", expresó el funcionario.

El desarrollo e implementación del tablero del PIB regional y departamental contó con el acompañamiento técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo que contribuyó a fortalecer la calidad metodológica de la herramienta y su alineación con las mejores prácticas estadísticas internacionales.

La información está disponible en el sitio web institucional del Banco de Guatemala y en el tablero de Indicadores GT, como parte de la estrategia institucional orientada a mejorar el acceso, uso y valor de las estadísticas oficiales.

Con esta iniciativa, Guatemala se posiciona como uno de los 12 países de América Latina y el Caribe que miden el PIB a nivel regional y departamental.

El Banco de Guatemala indicó que la implementación del PIB regional y departamental apoyará a fortalecer la toma de decisiones de política pública, el análisis académico y una mejor comprensión del desarrollo territorial del país.