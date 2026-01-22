Banguat presenta tablero digital del PIB regional y departamental de Guatemala

medición

Banguat presenta tablero digital del PIB regional y departamental de Guatemala

El Banco de Guatemala presentó un tablero digital interactivo del PIB regional y departamental del país. La herramienta permite analizar el crecimiento económico territorial de los últimos diez años.

|

time-clock

El Banguat pone a la disposición una herramienta que mide el crecimiento económico por región y departamento del país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Banco de Guatemala (Banguat) presentó este jueves 22 de enero, el tablero interactivo del Producto interno bruto regional y departamental (PIBR), una herramienta que amplía el análisis económico del país al incorporar información desagregada por las ocho regiones y los 22 departamentos, lo que permite comprender el crecimiento económico desde una perspectiva territorial, según informó la entidad.

De acuerdo con el banco central, el tablero digital fortalece el análisis del dinamismo económico del país, al permitir cuantificar la contribución de cada región y departamento al producto interno bruto (PIB) nacional, así como identificar las actividades económicas predominantes y la dinámica productiva de cada territorio.

La herramienta también busca apoyar la formulación de políticas públicas en áreas como educación, salud, infraestructura e inversión, tomando en cuenta las particularidades regionales. Además, permite analizar el desempeño económico regional y departamental desde el 2013 al 2023, mediante paneles interactivos, gráficos, mapas de calor y series de tiempo, que incluyen el PIB por habitante.

LECTURAS RELACIONADAS

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa; Jaime Díaz Palacios, oficial sénior de país de la Corporación Financiera Internacional (IFC); Kevyn Valencia, director en funciones de la ANI; Pedro Martínez Fuentes, viceministro del CIV; María José Jarquín, representante de país del BID; y Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, durante el foro Perspectivas Económicas 2026. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Sector privado ve un 2026 positivo, pero condicionado a inversión extranjera e infraestructura

chevron-right
La misión Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), concluye la revisión del artículo IV a Guatemala. En imagen, de izquierda a derecha, Gerardo Peraza -Representante en Guatemala, Jean Frederick Noah - Economista, Alex Culiuc . Jefe de Misión, Beata Jajko - Economista y Ryotaro Sawada - Economista. Fotografía Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan. 20-06-2025.

Una delegación del FMI llegará al país, y por qué se centrará en la revisión de la economía del 2025

chevron-right

Durante la presentación, el presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, destacó que esta iniciativa fortalece la toma de decisiones tanto públicas como privadas, al contar con información más precisa y cercana a la realidad económica del país. Señaló que el avance no es únicamente técnico, sino estratégico, "al fortalecer la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas más justas, eficaces y acordes con la realidad de la población", expresó el funcionario.

El desarrollo e implementación del tablero del PIB regional y departamental contó con el acompañamiento técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo que contribuyó a fortalecer la calidad metodológica de la herramienta y su alineación con las mejores prácticas estadísticas internacionales.

La información está disponible en el sitio web institucional del Banco de Guatemala y en el tablero de Indicadores GT, como parte de la estrategia institucional orientada a mejorar el acceso, uso y valor de las estadísticas oficiales.

Con esta iniciativa, Guatemala se posiciona como uno de los 12 países de América Latina y el Caribe que miden el PIB a nivel regional y departamental.

El Banco de Guatemala indicó que la implementación del PIB regional y departamental apoyará a fortalecer la toma de decisiones de política pública, el análisis académico y una mejor comprensión del desarrollo territorial del país.

LECTURAS RELACIONADAS

El gas fue uno de los productos con incidencia a la baja en la inflación de diciembre, según el INE. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La inflación se mantuvo controlada en el 2025, pero se prevé alza de precios para este año ¿Qué factores influirán?

chevron-right
Guatemala no tendrá un impacto por la situación política en Venezuela, aunque se realiza un seguimiento a la producción y a los precios del petróleo, según conoció la Junta Monetaria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las razones que discutió la Junta Monetaria para vigilar los precios del petróleo por crisis política en Venezuela

chevron-right

ESCRITO POR:

Natiana Gándara

Editora de Economía en Prensa Libre, con más de 15 años de experiencia en medios radiales, televisivos, impresos y digitales.

Lee más artículos de Natiana Gándara

ARCHIVADO EN:

Banco de Guatemala Banguat Crecimiento económico Economía en Guatemala PIB Producto Interno Bruto 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS