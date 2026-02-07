Identifican oportunidades financieras para obras de infraestructura eléctrica

La atención a la futura demanda de energía eléctrica para abastecer el mercado requerirá la movilización de capital, así como el financiamiento para inversiones concentradas en generación, transmisión y distribución.

Según datos de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), se necesitan unos US$7 mil millones (alrededor de Q53 mil 600 millones) para cubrir los proyectos, se explicó durante el foro Financiamiento para el futuro energético, organizado por la firma Zima Investments, en el cual se abordaron aspectos como las oportunidades de crecimiento, la estructuración integral para la viabilidad de proyectos energéticos y la estructuración legal, entre otros puntos específicos.

En la actividad participaron representantes de varias entidades financieras, así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest.

Proyectan US$7 mil millones en expansión energética

Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), declaró que en el modelo de sostenibilidad y en la energía renovable se ha comprobado la confiabilidad de la operación del sistema en términos financieros.

Comentó que se trata de un sistema en el cual los flujos para el repago de deudas —tanto en el sector bancario local como en el multilateral— permiten confiar en una industria eléctrica regulada, que obliga a que las transacciones económicas se cumplan puntualmente. Eso, dijo, puede garantizar el pago de la deuda para cualquier proyecto.

En el próximo lanzamiento del Plan de Expansión de Generación (PEG), junto con los programas de las compañías distribuidoras, se proyectan unos US$7 mil millones.

Capitales buscan proyectos del sector eléctrico

Durante el foro, Ana de Jesús Ulloa Rosenberg, directora de Zima Investments, explicó que en Guatemala hay disponibles varios vehículos financieros interesados en proyectos del ecosistema de energía, entre los cuales destaca el mercado de capitales.

Reiteró que, para los inversionistas, el sector eléctrico representa una oportunidad, dado que existe una demanda creciente y la necesidad de nuevos proyectos. Esto, subrayó, conllevará una necesidad de financiamiento puntual y considerable.

Explicó que esa necesidad se enfoca en dos vías: por un lado, la instalación de nuevos proyectos; por otro, el refinanciamiento de industrias ya existentes, que pueden financiarse a largo plazo con nuevas fuentes de capital que les permitan liberar flujos para realizar nuevas inversiones.

Para el sector energético, el financiamiento deja de ser un asunto transaccional o financiero y pasa a ser estrictamente estratégico, remarcó.

Insta a fortalecer estructuras para atraer capital energético

La directora enfatizó que los asesores de proyectos y las compañías responsables del financiamiento estratégico deben actuar conforme a una estructura y una visión de largo plazo, y que este proceso debe estructurarse de manera óptima.

La integración de recursos —que incluye otros factores clave para el financiamiento— debe generar confianza y permitir operaciones sólidas que impulsen el crecimiento de los proyectos energéticos.

“El financiamiento debe ir acompañado de una buena estructura legal, de seguros y de las coberturas adecuadas para los riesgos que representa cada proyecto. Si estos elementos se integran desde una etapa temprana y bajo una misma estrategia, pueden potenciar que los proyectos sean mayormente bancables, es decir, más financiables”, apuntó.

Proyectos eléctricos con flujos estables atraen capital

Ulloa Rosenberg ejemplificó que, en cuanto a las oportunidades que ofrece el mercado de capitales para refinanciar proyectos actuales, resulta de gran interés para inversionistas tanto locales como internacionales del sector eléctrico agrupar diferentes activos y estructurar financiamiento a largo plazo.

Lograr ese tipo de operaciones, dijo, responde a una visión estratégica.

El mercado de capitales añadió, puede ser una fuente idónea para proyectos existentes en cualquiera de los tres segmentos —generación, transmisión o distribución—, sin importar si están en etapa inicial o ya operan con flujos estables.

“El mercado de capitales sirve como una herramienta perfecta para refinanciar estos proyectos que, en su inicio o actualmente, están financiados con un costo de capital más alto”, explicó la directora.

¿Por qué? Porque fueron financiados bajo estructuras de riesgo propias de la etapa de desarrollo, y ahora que ya están en operación, pueden refinanciarse, extender plazos, atraer nuevos capitales e incentivar inversión extranjera. Eso, subrayó, permite liberar flujos para invertir en nueva infraestructura desde sus fases tempranas.

“El concepto central es financiarse estratégicamente. Existen diversas fuentes que, combinadas con otros factores clave, permiten estructurar operaciones sólidas con visión de largo plazo para el accionista”, recalcó.