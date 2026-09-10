Maíz y frijol suben de precio: qué está provocando las alzas y por qué recomiendan cautela

Respecto de las alzas reportadas y de las razones expuestas en los informes semanales de precios emitidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), actualizados al 4 de septiembre, y consultado acerca de la posibilidad de que exista especulación u otras irregularidades en los granos básicos, esa cartera respondió que, hasta el momento, no ha encontrado elementos suficientes que respalden esa hipótesis. Además, explicó los factores que, según el monitoreo de mercados, inciden en el comportamiento de los precios.

Con la información disponible del monitoreo de mercados, no existen elementos suficientes para afirmar la presencia de prácticas especulativas, acaparamiento o irregularidades generalizadas en la comercialización, refirió el Maga. Añadió que continúa monitoreando los precios y el abastecimiento mediante el Sistema de Información de Mercados (SIM) y que, si identifica comportamientos atípicos, estos se documentarán y se trasladarán a las instancias competentes para su análisis.

La cartera explicó los factores que inciden en el comportamiento de los precios según lo recopilado en el monitoreo de mercados:

En el caso del maíz blanco, indicó que el incremento de los precios se relaciona principalmente con la reducción de la producción y de la disponibilidad del grano, derivada de las condiciones climáticas registradas durante el ciclo agrícola.

En cuanto al maíz amarillo, el ministerio explicó que el alza responde a variaciones en la disponibilidad del producto, tanto por la producción nacional como por las importaciones. Añadió que una demanda sostenida frente a una menor oferta inmediata puede generar presión al alza en los precios. Sin embargo, señaló que "este comportamiento refleja condiciones de oferta y demanda de corto plazo y no necesariamente implica un desabastecimiento".

Respecto del frijol negro, comentó que la disponibilidad del grano depende del flujo de producto proveniente de las zonas productoras, de las existencias almacenadas y de las importaciones. Explicó que esa dinámica genera variaciones en el ingreso del producto a los mercados mayoristas, lo que puede afectar temporalmente la oferta disponible y provocar cambios en los precios, sin que ello represente necesariamente un desabastecimiento nacional.

Según los datos del informe semanal de precios al mayorista, actualizado al 4 de septiembre, el maíz blanco acumuló un aumento de Q70.50 por quintal en las últimas tres semanas. Solo en la semana más reciente subió Q52 por quintal; el maíz amarillo registró un alza de Q30 y el frijol negro, de Q45. Estos dos productos no habían reportado incrementos en los meses anteriores.

Las autoridades del Maga argumentaron el lunes que se trata de un comportamiento normal para esta época del año y que los precios deben empezar a disminuir a medida que el maíz blanco procedente de las regiones del norte del país empiece a ingresar en los mercados.

Recomienda precaución, comenta razones de las alzas y necesidad de silos

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indicó, tras conversar con un experto en agricultura y mercados, que este le explicó que existen factores reales relacionados con el clima y el comportamiento del mercado, pero también expectativas que pueden generarse alrededor del asunto.

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Según Maul, el experto le indicó que no observan razones fundamentales para que los precios de estos productos continúen encareciéndose, ya que las nuevas regiones productoras en ciertas áreas del país han registrado un buen régimen de lluvias y se esperan cosechas favorables. Según Maúl, el experto también le mencionó dentro de los factores reales, que la producción en Izabal y Petén, dos de las principales regiones productoras de maíz y frijol, apuntan a una buena cosecha, seguida posteriormente por una cosecha de segunda.

Sin embargo, señaló que uno de los principales problemas del país es la falta de capacidad de almacenamiento, como silos, que permitan conservar la producción y contribuir a regular los precios durante el año.

Añadió que, cuando no se explica al consumidor que las alzas pueden obedecer a variaciones estacionales o focalizadas en determinadas regiones, las cuales no representan un problema de carácter nacional, puede generarse una psicosis que impulse a comprar más producto del habitual. Agregó que ese comportamiento provoca una demanda superior a la normal y termina presionando aún más los precios.

Aparte del clima, precios pueden verse influenciados por temor a eventual desabastecimiento

Añadió que los precios que monitorea el Maga no solo reflejan las condiciones propias de producción, como los efectos que la falta de lluvias pudo haber tenido sobre algunas cosechas en el oriente del país, sino que también pueden verse influenciados por el temor a un eventual desabastecimiento.

Según explicó el analista, esa percepción lleva a distribuidores e intermediarios a abastecerse en mayores cantidades para tratar de evitar pagar precios más altos en el futuro. No obstante, subrayó que es importante no reaccionar ante información inexacta ni expectativas que carezcan de fundamento.

El analista recomendó actuar con cautela para evitar que se fortalezcan las expectativas negativas sobre el abastecimiento de granos básicos.

Consideró que corresponde a las entidades de Gobierno y a los órganos especializados del sector privado informar oportunamente sobre las expectativas reales de producción en las distintas regiones y sobre la capacidad del país para abastecer el consumo nacional.