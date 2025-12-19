Economía
Trabajadores no agrícolas en la capital comenzarán a pagar ISR tras aumento al salario mínimo 2026 en Guatemala
Con el aumento al salario mínimo para el 2026, los trabajadores no agrícolas en la capital empezarán a pagar ISR. Le explicamos cuánto pagarán y cómo se calcula.
La SAT administra la retención y fiscalización del ISR que deben pagar los trabajadores que superan el ingreso mensual exento establecido en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
El aumento al salario mínimo 2026 en Guatemala, aprobado por el Gobierno, no solo implica un mayor ingreso mensual para algunos trabajadores, sino que también puede generar un nuevo efecto tributario: el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Esto ocurre porque la ley establece un límite de ingresos exentos, y cuando el salario mensual supera ese monto, el trabajador queda obligado a tributar, aunque el impuesto que se paga sea bajo.
En el caso del sector no agrícola de la circunscripción económica 1, del departamento de Guatemala, el nuevo salario mínimo rebasa el umbral mensual exento, por lo que algunos empleados pasarán a estar sujetos a retenciones. El salario que aumentó un 7.5 % quedó fijado en Q4 mil 002.28, que sumado a la bonificación de Q250, se eleva a Q4 mil 252.28
A continuación se presenta un ejemplo práctico, basado en el salario mínimo 2026 para esta actividad, para entender cuándo se paga ISR y cómo se calcula.
Paso 1. Se suman todos los ingresos del año
Primero se toma en cuenta todo lo que el trabajador recibe en un año, no solo el sueldo mensual:
- Sueldo mensual: Q4,002.28 × 12 = Q48,027.36
- Bonificación incentivo: Q250 × 12 = Q3,000
- Bono 14: Q4,002.28
- Aguinaldo: Q4,002.28
Ingreso total anual: Q59,031.92
Paso 2. Se restan los ingresos que no pagan impuesto
La ley establece que el bono 14 y el aguinaldo están exentos de ISR, por lo que no se toman en cuenta para el cálculo:
- Bono 14: Q4,002.28
- Aguinaldo: Q4,002.28
Total exento: Q8,004.56
Paso 3. Se obtiene el ingreso base para el cálculo
Al restar los montos exentos del total anual, queda el ingreso que sí puede ser analizado para efectos de impuestos:
- Q59,031.92 – Q8,004.56 = Q51,027.36
Este monto se conoce como renta neta.
Paso 4. Se aplican los descuentos permitidos por ley
Luego se restan dos descuentos que la ley permite a todos los trabajadores:
- Gastos personales: Q48,000 al año (monto fijo que no necesita comprobantes).
- Aporte al IGSS: Q2,319.72 al año.
Total de descuentos: Q50,319.72
Paso 5. Se determina cuánto dinero sí paga impuesto
Después de restar los descuentos, queda el monto real sobre el que se calcula el ISR:
- Q51,027.36 – Q50,319.72 = Q707.64
Este es el dinero que sí está sujeto a impuesto.
Paso 6. Se calcula el ISR a pagar
Como el monto es bajo, se aplica la tarifa mínima del 5%:
- ISR anual: Q707.64 × 5% = Q35.38
- ISR mensual: Q35.38 ÷ 12 = Q2.95
¿Qué significa este resultado?
- El trabajador sí debe pagar ISR, porque su salario supera el monto exento.
- Sin embargo, el impuesto mensual es menor a Q3.
- El descuento lo hace directamente el empleador y se traslada a la SAT.
