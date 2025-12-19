Trabajadores no agrícolas en la capital comenzarán a pagar ISR tras aumento al salario mínimo 2026 en Guatemala

El aumento al salario mínimo 2026 en Guatemala, aprobado por el Gobierno, no solo implica un mayor ingreso mensual para algunos trabajadores, sino que también puede generar un nuevo efecto tributario: el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esto ocurre porque la ley establece un límite de ingresos exentos, y cuando el salario mensual supera ese monto, el trabajador queda obligado a tributar, aunque el impuesto que se paga sea bajo.

En el caso del sector no agrícola de la circunscripción económica 1, del departamento de Guatemala, el nuevo salario mínimo rebasa el umbral mensual exento, por lo que algunos empleados pasarán a estar sujetos a retenciones. El salario que aumentó un 7.5 % quedó fijado en Q4 mil 002.28, que sumado a la bonificación de Q250, se eleva a Q4 mil 252.28

A continuación se presenta un ejemplo práctico, basado en el salario mínimo 2026 para esta actividad, para entender cuándo se paga ISR y cómo se calcula.

Paso 1. Se suman todos los ingresos del año

Primero se toma en cuenta todo lo que el trabajador recibe en un año, no solo el sueldo mensual:

Sueldo mensual: Q4,002.28 × 12 = Q48,027.36

Bonificación incentivo: Q250 × 12 = Q3,000

Bono 14: Q4,002.28

Aguinaldo: Q4,002.28

Ingreso total anual: Q59,031.92

Paso 2. Se restan los ingresos que no pagan impuesto

La ley establece que el bono 14 y el aguinaldo están exentos de ISR, por lo que no se toman en cuenta para el cálculo:

Bono 14: Q4,002.28

Aguinaldo: Q4,002.28

Total exento: Q8,004.56

Paso 3. Se obtiene el ingreso base para el cálculo

Al restar los montos exentos del total anual, queda el ingreso que sí puede ser analizado para efectos de impuestos:

Q59,031.92 – Q8,004.56 = Q51,027.36

Este monto se conoce como renta neta.

Paso 4. Se aplican los descuentos permitidos por ley

Luego se restan dos descuentos que la ley permite a todos los trabajadores:

Gastos personales: Q48,000 al año (monto fijo que no necesita comprobantes).

Q48,000 al año (monto fijo que no necesita comprobantes). Aporte al IGSS: Q2,319.72 al año.

Total de descuentos: Q50,319.72

Paso 5. Se determina cuánto dinero sí paga impuesto

Después de restar los descuentos, queda el monto real sobre el que se calcula el ISR:

Q51,027.36 – Q50,319.72 = Q707.64

Este es el dinero que sí está sujeto a impuesto.

Paso 6. Se calcula el ISR a pagar

Como el monto es bajo, se aplica la tarifa mínima del 5%:

ISR anual: Q707.64 × 5% = Q35.38

ISR mensual: Q35.38 ÷ 12 = Q2.95

¿Qué significa este resultado?

El trabajador sí debe pagar ISR , porque su salario supera el monto exento.

, porque su salario supera el monto exento. Sin embargo, el impuesto mensual es menor a Q3 .

. El descuento lo hace directamente el empleador y se traslada a la SAT.

