Ataque con hacha en Antigua Guatemala: lo que se sabe del ciudadano británico detenido por herir a trabajador de un hotel

Las autoridades dieron a conocer nuevos detalles sobre el caso del ciudadano británico de 68 años, identificado como Robertson “N”, detenido en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, luego de protagonizar un violento ataque con un hacha táctica en el interior de un hotel.

El hecho ocurrió en un establecimiento de la 7ª avenida norte, el lunes último cuando, de manera sorpresiva, el extranjero hirió gravemente a Víctor Alberto Barillas Hernández, de 55 años, encargado del lugar.

La víctima recibió múltiples heridas corto contundentes y fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Pedro Bethancourt, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), tras su captura el británico declaró que es miembro de una secta de orientación musulmana y que su “dios” le había ordenado eliminar a personas con determinadas características físicas, similares a las de la víctima.

Este señalamiento es una de las principales líneas de investigación.

Tras la detención, agentes de la Comisaría 74 lo pusieron a disposición de la justicia. Sin embargo, debido a su comportamiento violento, la Fiscalía de Distrito de Sacatepéquez solicitó su evaluación en el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, así como por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La audiencia de primera declaración aún no se ha programado, pues se está a la espera de los resultados de estas evaluaciones médicas y psiquiátricas.

Además, se informó que Robertson “N” padece elefantiasis, conocida como “pie de elefante”, por lo que recibe medicación especial y se encuentra internado. La PNC mantiene bajo custodia al extranjero a la espera de la resolución judicial correspondiente.

¿Qué es la elefantiasis?

La elefantiasis, o filariasis linfática, es una enfermedad parasitaria causada por gusanos (filarias) transmitidos por mosquitos, que afecta el sistema linfático y puede provocar un agrandamiento anormal de extremidades u otras áreas del cuerpo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad causa inflamación crónica con dolor, discapacidad y estigmatización social.

Su manifestación avanzada incluye linfedema persistente y engrosamiento de la piel, lo que genera dificultad para la movilidad y deterioro de la calidad de vida.

