Aerometro en Guatemala: qué autoriza el acuerdo municipal recién publicado y cómo impacta la vía pública

El proyecto del Aerometro dio un paso con la publicación de un acuerdo municipal que declara de interés la ruta del sistema de transporte por cable aéreo, 100 % eléctrico, que conectará sectores estratégicos de la capital y Mixco.

El acuerdo formaliza la intervención de la Municipalidad en el espacio público por donde se desarrollará el proyecto.

El documento publicado oficialmente establece que el AeroMetro tendrá prioridad sobre la vía pública, lo que permitirá remover obstáculos y garantizar la seguridad y correcto funcionamiento del sistema.

El acuerdo señala que el sistema tendrá uso prioritario sobre la vía pública, por lo que autoriza la remoción de mobiliario urbano, infraestructura de soporte u otros elementos que interfieran directamente con su operación. Esta última disposición, con visto bueno por el concejo municipal, tiene como objetivo garantizar las condiciones de funcionamiento que requiera.

Además, el acuerdo reconoce la importancia de la coordinación interinstitucional, asignando responsabilidades claras a las dependencias municipales para supervisar, ejecutar y dar seguimiento al proyecto en sus distintas etapas.

Con esta declaratoria, la Municipalidad de Guatemala podrá intervenir áreas de uso público que atraviesa el Aerometro, incluyendo aceras, alumbrado, mobiliario urbano y obras de infraestructura de soporte.

Ruta y áreas de influencia

El proyecto está delimitado en dos ejes principales:

Eje I: Trébol Montúfar , con 2.1 km dentro de la zona urbana de la capital.

, con 2.1 km dentro de la zona urbana de la capital. Eje II: Trébol–Molino de las Flores, con 6.8 km, dividido entre Guatemala y Mixco.

Mapa digital que muestra las rutas del sistema AeroMetro, el transporte por cable aéreo que conectará sectores de Guatemala y Mixco.(Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

El acuerdo define claramente las áreas de intervención, que son las zonas directamente afectadas por la construcción, instalación y operación del sistema.

También se establecen las áreas de influencia, que son los sectores aledaños indirectamente impactados por el proyecto.

Estas son las delimitaciones en las cuales la Municipalidad podrá planificar y ejecutar proyectos urbanísticos, el mismo da lugar a la regeneración de espacios deteriorados y el trabajo de reforestación obligatorio para la función del proyecto.

Coordinación institucional

El acuerdo asigna funciones específicas a varias direcciones municipales. La Dirección de Planificación Urbana supervisará la integración del AeroMetro con aceras accesibles, ciclovías, parques lineales, plazas y desarrollo de usos mixtos alrededor de las estaciones.

La Dirección de Medio Ambiente verificará la implementación de medidas de mitigación ambiental, reforestación y conservación de áreas verdes afectadas por el proyecto, mientras que la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) gestionará el tránsito vehicular para minimizar afectaciones durante la construcción y operación.

Por su parte, Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (Empagua) se encargará de verificar y adecuar drenajes y tuberías, y la Dirección de Obras supervisará las cimentaciones, señalización, pavimentación y traslado de mobiliario urbano.

Además, el Gerente Municipal Administrativo queda facultado para gestionar autorizaciones y permisos ante otras entidades.

