Emetra detalla avances en la implementación de motovías en la capital y lanza curso para prevenir accidentes

El gerente general de Emetra, Héctor Flores, informó en conferencia de prensa este miércoles 25 de marzo que la municipalidad continuará con la ampliación de la red de motovías en la capital.

Según Flores, el objetivo es reducir accidentes y ordenar la movilidad de motoristas, quienes encabezan las estadísticas de fallecidos y lesionados en hechos de tránsito.

Flores detalló que en el 2026 se prevé habilitar ocho motovías. Explicó que actualmente están por concluir la segunda fase en la avenida Atanasio Tzul y que, después de Semana Santa, se iniciarán trabajos en la avenida Petapa, en ambos sentidos, desde San Miguel Petapa hasta la Universidad de San Carlos.

También tienen planificadas nuevas motovías en la zona 18, específicamente en el tramo hacia Metro Norte y en el sector de Atlántida.

La calzada Roosevelt será intervenida en una fase posterior, debido a la necesidad de coordinación con la municipalidad de Mixco y otros proyectos en ejecución.

El funcionario señaló que estas intervenciones responden principalmente a zonas con alta incidencia de accidentes y gran flujo vehicular.

En cuanto a la movilidad, advirtió que la calzada Roosevelt se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la ciudad, especialmente en horario matutino, pues la congestión se extiende hasta las 9 horas y supera la capacidad de la vía.

Asimismo, indicó que la falta de infraestructura, como el viaducto en la 53 calle y la avenida Atanasio Tzul, afecta la conectividad y ha aumentado la presión vehicular en sectores clave.

Anuncian curso de educación vial

Emetra también anunció la implementación de un curso virtual de educación vial que permitirá a conductores obtener hasta un 60% de descuento en multas, como parte de una estrategia para reducir accidentes en la ciudad.

Flores explicó que el curso estará vigente del 26 de marzo al 30 de abril y será accesible para todo tipo de conductores, excepto en casos de infracciones graves, como conducir en estado de ebriedad o faltas contra la autoridad.

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El programa consta de seis módulos que pueden completarse de forma flexible y abordará temas como la Ley de Tránsito, señalización y manejo del estrés al conducir.

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán aprobar la capacitación con 70 puntos.

Flores indicó que la iniciativa busca incidir en la reducción de la accidentabilidad, tomando en cuenta que el factor humano es la principal causa de los siniestros viales.

Zonas con más accidentes

Según Emetra, la mayor incidencia de accidentes se registra en las zonas 1, 2, 8, 11, 12 y 14, donde se han detectado conductas como el irrespeto a señales y el paso en luz roja del semáforo.

El curso estará disponible en línea y podrá ser utilizado por cualquier persona interesada; sin embargo, el beneficio de reducción de multas aplicará únicamente para sanciones emitidas dentro del municipio de Guatemala.

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