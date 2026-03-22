Manifestación de transportistas 23 de marzo: Mineduc deja en los padres la decisión de enviar a sus hijos a clases

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó este domingo 22 de marzo que la asistencia a clases el lunes 23 de marzo será una decisión de padres, madres o encargados de los estudiantes, esto en el marco de las protesta anunciadas por transportistas.

En un comunicado de prensa, el Mineduc señala que ante el riesgo de dificultades importantes de movilidad en el país, serán los padres, madres o encargados de los estudiantes los que decidirán si estos asisten o no a los centros educativos.

Agregaron que esta medida aplica únicamente para el lunes 23 de marzo y para todos los centros educativos: públicos, privados, cooperativa y municipales.

El Mineduc recomienda mantenerse atentos a los canales oficiales del Ministerio de Educación. Aunque el comunicado no lo menciona, el Mineduc señaló que esta instrucción aplica para todo el país.

Anuncian manifestación

Para el lunes 23 de marzo, los agremiados de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unitransgua) anunciaron que realizarán varias caravanas integradas por autobuses, camiones y vehículos que se desplazarán hacia la capital de Guatemala desde las 5 horas.

Los transportistas señalaron que las caravanas avanzarán hacia las calzadas Roosevelt y Aguilar Batres, la calle Martí, en la zona 6; avenida Bolívar y bulevar Vista Hermosa. Esto como medida de protesta ante el incremento registrado en los últimos días en los precios de los combustibles y en rechazo al Sistema Limitador de Velocidad (SLV), entre otras peticiones.

Peticiones

Pero no solo el incremento en los precios de los combustibles es el motivo de las movilizaciones que se llevarán a cabo este lunes, ya que los transportistas también tienen otras exigencias:

Que se frene el alza en los precios de los combustibles, como el diésel y las gasolinas superior y regular, ya que estos altos costos obligan a subir el precio de la canasta básica.

Que se reforme el Decreto 17-85, Ley del Alcohol Carburante, que, según los inconformes, los obliga a consumir la mezcla de etanol con combustible, por ser una medida contraria y desproporcionada para la realidad nacional.

Que se derogue el Decreto 45-2016, Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, que contempla el sistema limitador de velocidad. Según Unitransgua, esta es una norma inexacta, sin estudio técnico-mecánico, mal redactada, sin fundamento legal concreto respecto de su funcionalidad y cumplimiento, y que el Gobierno no tiene la capacidad de aplicar. Afirmaron que lo regulado en ese decreto ya está normado en el reglamento de tránsito.

Que los diputados se reduzcan el salario, ya que, según Unitransgua, es una burla para el pueblo que un diputado gane 17 salarios mínimos mensuales (Q76 mil), con dietas y demás, y que no comprenda las necesidades de la población para plasmarlas en una ley.

Solicitan la renuncia del presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Enrique Bauer Herbruger, porque, según ellos, no ha tomado medidas ante el aumento excesivo de los combustibles ni ha sancionado a los responsables.

Piden la renuncia del viceministro de Transportes, Fernando Suriano, y del director de la Dirección General de Transportes, Mynor Gonzales, por supuestas amenazas, coacción y por pretender restringir el derecho constitucional de manifestación, al amenazar con cancelar las líneas de transporte en todo el país, según los transportistas.

Gretexpa solicita abstenerse de movilizaciones

, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) publicó un comunicado este domingo 22 de marzo, en el que hace un llamado a todas las asociaciones de transportistas para que “se abstengan” de realizar la movilización programada para este lunes.

“Hacemos un llamado a todas las asociaciones de transporte pesado, en distintas modalidades, a que se abstengan de realizar la manifestación pacífica programada para mañana lunes 23 de marzo. De concretarse, se estará dañando en gran medida a muchísimas personas que diariamente, desde horas muy tempranas, se levantan para dirigirse a sus labores, a estudiar, a ser atendidos en centros hospitalarios, etcétera”, indica el comunicado publicado por Gretexpa.

La publicación también indica que se mantienen negociaciones con diputados de las diferentes bancadas del Congreso para buscar soluciones a la problemática.

El pasado viernes 20 de marzo, los representantes de la gremial se pronunciaron ante el incremento en los precios de los combustibles e indicaron que el incremento que se ha dado en los últimos días “representa alrededor del 42.13%”.

Según indicaron, por parte de la gremial se han presentado varias propuestas al Congreso con la finalidad de “mitigar el alza de los precios de los combustibles”, principalmente el diésel.

"Se ha propuesto la Ley del Fondo de Compensación y Estabilización de Precios de la Gasolina Regular y Diésel, lo cual es bueno, pero no alivia de inmediato los inconvenientes económicos", afirmaron los representantes de la gremial, quienes también indicaron que han sido presentadas ante las instancias correspondientes varias acciones de amparo ante posibles abusos en el alza a los precios de los combustibles y un subsidio de Q10 al combustible diésel. También indicaron que se ha solicitado la integración de una mesa multisectorial con el Ejecutivo y el Legislativo para buscar soluciones a la situación.

PMT implementará medidas

Ante la medida anunciada por los transportistas, la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala implementará una serie de operativos ante el arribo de estas caravanas, que ingresarán por distintos puntos hacia la capital.

El portavoz de la PMT, Amílcar Montejo, afirmó que ya han sido notificados sobre dichas caravanas, que estarán circulando por los siguientes puntos de la ciudad:

Ruta al Atlántico, sobre la Calle Martí, en la zona 6

Ruta Interamericana, sobre la calzada Roosevelt y Anillo Periférico

Ruta al Pacífico, sobre la calzada Aguilar Batres y avenida Bolívar

Carretera a El Salvador, sobre el bulevar Vista Hermosa

Montejo afirmó que, ante esta situación, la PMT de la ciudad de Guatemala tendrá presencia en estos y otros puntos de la capital desde las primeras horas del lunes y estará implementando las siguientes medidas:

Agentes mantendrán presencia en vías principales antes de las 5.00 horas, porque muchos capitalinos saldrán antes de esa hora; el tránsito será prematuro al tomar medidas

Los carriles reversibles estarán activos antes de la hora habitual

Se monitoreará el recorrido de las caravanas y, en ciudad de Guatemala, están obligados a utilizar el carril derecho

Las caravanas se dirigirán a la zona 1; se prevé que muchos de los manifestantes avancen a eso de las 8.00 horas en esa área. Podrían verse afectados plaza la Constitución, Congreso de la República y la Casa Presidencial, en 6.ª avenida y 4.ª calle, zona 1

Ante ello, se recomienda a los capitalinos atender las recomendaciones y circular por las siguientes vías alternas en la zona 1:

Avenida Elena

Calle Martí

Bulevar La Asunción, zona 5

Centro Cívico

1.ª calle, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacia el templo La Candelaria, pasando por el parque Isabel La Católica y Cerrito El Carmen, en la zona 1

Además, se recomendó a los padres de familia que se mantengan en contacto con los centros escolares donde estudian sus hijos para conocer las medidas que tomarán ante estas movilizaciones y determinar si suspenderán clases o si se impartirán de manera virtual. Esto para evitar complicaciones al trasladar a los menores a sus centros de estudio.

También indicó que se realizarán las coordinaciones correspondientes con las entidades encargadas de seguridad ante cualquier contingencia o inconveniente que pueda suscitarse.