Usac seguirá cerrada; movimiento demanda diálogo para la problemática de sedes regionales

Podés tener dos ingenierías, como otros tanto, pero lo que no aprendiste en la Usac es que hay batallas necesarias y estos huevudos muchachos, que gracias a Dios es otra generación no como la tuya tecnócrata, quieren de una vez por todas que se haga una reforma estudiantil para que la calidad de la educación sea mejor que la recibida por vos. Total unos días más se pueden reponer hasta en diciembre. Pero es ahora o nunca y no deben aflojar la lucha, ya casi ganan y es por el bien de todos.