¿Qué trabajos se realizarán en Lomas del Norte y por qué aún no hay fecha de finalización?

Los trabajos de reparación y mantenimiento en el paso a desnivel Lomas del Norte, en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, finalmente comenzaron; sin embargo, aún no existe un tiempo definido para la finalización de la obra.

La Dirección General de Caminos informó que las labores incluyen la introducción de anclajes, impermeabilización de muros, sustitución de la fachaleta — revestimiento de la pared — y mejoras en el sistema de subdrenaje pluvial, en una estructura que presenta daños visibles como fisuras de hasta dos pulgadas de ancho.

El inicio de estos trabajos ocurre después de varios meses en los que no se tenía claridad sobre el tipo de intervención que se realizaría, pese a las advertencias técnicas.

En septiembre de 2025, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) urgió la reparación del viaducto tras un tercer estudio que evidenció un deterioro progresivo y declaró nuevamente la estructura en alto riesgo. En ese momento, también recomendó a la Municipalidad de Guatemala habilitar rutas alternas.

El informe, basado en una evaluación del 7 de junio de 2025, detalló problemas como desprendimiento del recubrimiento en el muro lateral, infiltración de agua, erosión, asentamiento diferencial y grietas en muros, barandales y pavimento, con un agravamiento respecto a la inspección de 2024.

Incluso, se advirtió que, pese a haber sido recubierta con una nueva capa asfáltica, la estructura volvió a presentar fisuras, lo que evidenciaba que el problema de fondo no había sido resuelto.

Grietas y fisuras visibles en la estructura del paso a desnivel Lomas del Norte, en zona 17, evidencian el deterioro que motiva los trabajos de reparación. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Entre los hallazgos también se señalaron daños en la viga del carril de salida, fracturas en banquetas y deterioro en la carpeta asfáltica, además de trabajos de nivelación por asentamientos bajo el viaducto. Conred subrayó que, aunque se había cerrado un carril, no se restringió el paso del transporte pesado.

Trabajos dependerán del clima

Ahora, con el inicio de los trabajos, la Dirección de Caminos indicó que los tiempos de ejecución aún no están definidos, ya que dependerán de las evaluaciones que se realicen durante la intervención.

Las autoridades explican que en el área confluyen descargas de aguas pluviales provenientes de colonias cercanas, lo que incide en el deterioro de la estructura y en el ritmo de los trabajos, además de las condiciones climáticas que permitan avanzar con las labores.

En el área ya se implementó señalización preventiva, traslado de maquinaria y cierre de un carril, lo que impacta la movilidad en la ruta al Atlántico.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que se utiliza al máximo el carril auxiliar y se habilitó un carril reversible para mitigar el tránsito, priorizando el paso desde la zona 18 hacia el puente Belice.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas, ante posibles complicaciones por la reducción de carriles y el desarrollo de los trabajos.

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