Sector privado inicia clases: PMT y Emetra advierten sobre caravanas escolares

Las autoridades de Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, reconocieron que el inicio de clases es un momento de alegría para las familias guatemaltecas; sin embargo, advirtieron sobre conductas imprudentes que afectan la movilidad urbana y ponen en riesgo vidas.

El pasado 12 de enero de 2026, se observó a estudiantes trasladándose en caravana vehicular durante horas de la mañana sobre la calzada Roosevelt, situación que motivó a las autoridades a emitir un llamado de prevención y responsabilidad vial.

Caravanas incrementan riesgos y congestionamiento

Emetra explicó que estas prácticas no solo generan retrasos en el tránsito, sino que también representan un peligro real para los estudiantes y otros conductores. Según la PMT, movilizarse de pie, sentados o sujetos en la parte trasera de vehículos tipo pick up implica un riesgo significativo, pues una frenada, una curva o un descuido pueden desencadenar accidentes graves.

“Viajar de pie, sentados o colgados en la parte trasera de vehículos tipo pick up puede derivar en accidentes graves ante una frenada, una curva o un descuido”

Además, la combinación del ingreso a clases con celebraciones en caravana incrementa la carga vehicular y los puntos de conflicto, especialmente en horas pico. Por ello, las autoridades solicitaron evitar caravanas en horario laboral y priorizar traslados seguros y ordenados.

Inicio de clases 2026

Estas son las fechas oficiales establecidas por el Mineduc para el inicio del ciclo escolar 2026, diferenciadas según el sector y la modalidad educativa. Que iniciará a partir del 12 de enero y se completará el 2 de febrero.

Centros privados (colegios), por cooperativa y municipales

12 de enero : inicio de clases para plan diario y semestral.

: inicio de clases para plan diario y semestral. 17 y 18 de enero: inicio de clases para centros con plan fin de semana (anual y semestral)

Sector público

2 de febrero de 2026: inicio del período lectivo en todos los niveles y modalidades (plan diario, anual, semestral y fin de semana).

Planificación y orden para mejorar la movilidad

La prevención, según la PMT, inicia con una planificación adecuada, el respeto a la vía pública y ascensos y descensos ordenados frente a los centros educativos.

Estas medidas contribuyen a mantener la movilidad, reducir riesgos y mejorar la convivencia vial.

LECTURAS RELACIONADAS Inicio de clases y Aerometro: Las calles y horarios que tendrán más tráfico por regreso de estudiantes y obras

Asimismo, las autoridades destacaron que los centros educativos pueden generar un impacto positivo ajustando horarios de entrada y salida, lo que ayudaría a disminuir las horas pico, descongestionar las vías y optimizar el tránsito en la ciudad.

Permisos obligatorios y requisitos para eventos en vía pública

Amílcar Montejo, director de Comunicación en EMETRA, explica a Prensa libre que todo evento que implique interrupción o intervención en la vía pública debe ser notificado previamente a la Gobernación Departamental y a Emetra.

La imprudencia en el entorno escolar no solo genera retrasos, también pone en riesgo vidas. En estas fechas, la combinación de ingreso a clases y caravanas por celebraciones incrementa la carga vehicular y los puntos de conflicto. La prevención empieza con planificación, respeto… pic.twitter.com/KyhmzAz2aI — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) January 12, 2026

Añade que, una vez informadas, las autoridades verifican si existen otros eventos programados en el sector que puedan impedir la realización de la actividad.

Además, el evento se incorpora a la planificación operativa, lo que permite asignar personal de tránsito y equipo de señalización para reducir riesgos y vulnerabilidad.

Finalmente, las autoridades en coordinación con el organizador, también se puede definir una ruta que garantice la seguridad de los participantes.

Montejo, también recalca que, cuando se trata del traslado de menores de edad, la responsabilidad recae en los padres de familia, el centro educativo organizador y los conductores de los vehículos involucrados.

Videos evidencian caravanas en la calzada Roosevelt y Carretera a El Salvador

En un video difundido en redes sociales y compartido por el vocero de la PMT, Amílcar Montejo, el 12 de enero, se observa una caravana de estudiantes que se desplazaba por la calzada Roosevelt, en la zona 11, ingresando por la rampa Tikal Futura hacia el Periférico.

Caravana de estudiantes.



Se dirigían sobre calzada Roosevelt zona 11 y han ingresado por rampa Tikal Futura hacia Periférico.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/4geIHAiIAv — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) January 12, 2026

Asimismo, el 12 de enero, la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula reportó una caravana escolar en el kilómetro 13 de la carretera a El Salvador, por lo que solicitó precaución vehicular a los conductores y peatones del sector.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia y estudiantes para optar por celebraciones seguras y responsables, y contribuir así a una movilidad más eficiente, segura y humana durante el retorno a clases.

Crecimiento del parque vehicular intensifica el tránsito escolar

El comportamiento del tránsito también está vinculado al crecimiento del parque vehicular. Guatemala cerró 2025 con más de 6.3 millones de vehículos registrados, un 8.81 % más que el año anterior, lo que refleja el ritmo acelerado de incorporación de automotores.

En un contexto donde la ciudad capital concentra la mayor actividad económica y educativa, así como migración interna, solo en el departamento de Guatemala se estima la circulación de 2.9 millones de vehículos, cifra que, según proyecciones de las autoridades de tránsito, se moviliza diariamente durante la jornada escolar.