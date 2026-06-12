Así llegó el caso Litzy Cordón a una condena de 70 años para su primo por secuestro y asesinato

La desaparición y asesinato de Litzy Amelia Cordón Guardado se convirtió en caso que resonó en Zacapa durante los últimos años.

La joven, de 20 años y estudiante universitaria, desapareció el 5 de octubre de 2020 en Teculután.

La noticia generó alarma desde las primeras horas debido a que se trataba de una joven conocida en la comunidad y cuya desaparición fue reportada de inmediato por sus familiares.

Un día después, las autoridades localizaron su cadáver. El hallazgo marcó el inicio de una investigación que captó la atención pública tanto por la gravedad del crimen como por las circunstancias que comenzaron a surgir durante las pesquisas.

El vínculo familiar que marcó el caso

Uno de los elementos que más conmoción causó entre la comunidad fue la identidad del principal sospechoso. Las investigaciones del MP apuntaron a Kevin Manolo Rivas Cordón, primo de la víctima.

El señalamiento provocó una fuerte reacción debido a la cercanía familiar entre ambos.

Según la Fiscalía, Litzy fue víctima de plagio o secuestro y posteriormente asesinada. La hipótesis de los investigadores sostenía que el crimen habría sido planificado y ejecutado por personas cercanas a su entorno.

Vista aérea del caserío Los Pasitos, en Los Puentes, Teculután, Zacapa, donde fue localizado el cuerpo de Litzy Cordón el 6 de octubre del 2020, un día después de su secuestro. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La desaparición y las llamadas de secuestro

La mañana del 5 de octubre de 2020, Litzy desapareció y horas después, su familia recibió una llamada.

Edgar Cordón, padre de la joven, recordó que regresó a su vivienda después de trabajar en un terreno cuando su madre le informó que habían llamado para comunicarles que Litzy estaba secuestrada. Según relató, los responsables exigían Q5 millones a cambio de liberarla.

Las llamadas continuaron durante el día. De acuerdo con el testimonio de Cordón, quien se comunicaba con la familia se presentaba como negociador del secuestro y presionaba para que entregaran el dinero. “Ellos eran tajantes de que les pagáramos ese dinero (…) porque si no a ella le iban a quitar la vida”, recordó.

Sin embargo, horas después recibieron una última comunicación y al día siguiente, la familia recibió la noticia que temía.

El hallazgo que conmocionó a la familia

La mañana del 6 de octubre de 2020, investigadores notificaron al Comando Antisecuestros sobre la localización de un cuerpo en Teculután.

“Lamentablemente era el de ella”, recordó Edgar Cordón al relatar uno de los momentos más difíciles para su familia. El padre explicó que acudió al lugar tras ser informado del hallazgo.

Según contó, encontró a su hija entre la vegetación y la escena fue imposible de asimilar. “Fue demasiado difícil presenciar eso (…) no lo soporté, me tuve que mover de ahí”, afirmó.

Las investigaciones posteriores permitieron establecer que Litzy había sido víctima de un hecho violento, lo que dio paso a una investigación que durante años buscó identificar y juzgar a los responsables.

Un proceso judicial de casi seis años

Las investigaciones avanzaron durante los años siguientes mientras el caso recorría las distintas etapas del sistema de justicia. Dos meses después de su asesinato, el 10 de diciembre del 2020, Kevin Rivas Cordón fue capturado y luego en enero del siguiente año, fue ligado a proceso por los delitos que le imputó la Fiscalía.

Conforme avanzó el expediente, el MP presentó pruebas y testimonios para sostener la acusación ante los tribunales.

El debate oral y público comenzó años después de los hechos, reactivando el interés sobre el caso.

Durante el juicio, la Fiscalía solicitó una condena superior a un siglo de prisión por los delitos que atribuyó al acusado.

La sentencia

Finalmente, el Tribunal de Mayor Riesgo B emitió sentencia y declaró culpable a Kevin Manolo Rivas Cordón por los delitos de asesinato y plagio o secuestro.

Los jueces impusieron una pena total de 70 años de prisión, distribuidos en 35 años por cada uno de los delitos por los que fue condenado.

La resolución puso fin a una de las etapas más importantes del caso, casi seis años después de la desaparición y muerte de Litzy Cordón

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