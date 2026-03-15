Autoridades requisan área de aislamiento donde está El Lobo en cárcel Renovación 1

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Autoridades requisan área de aislamiento donde está El Lobo en cárcel Renovación 1

Las fuerzas de seguridad desarrollan requisa en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, y reportan el decomiso de ilícitos.

la Redacción

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EL LOBO. REQUISA RENOVACIÓN 1

Autoridades requisan área de aislamiento en la cárcel Renovación 1. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciario)

Las fuerzas de seguridad desarrollan este domingo 15 de marzo una requisa en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, donde han decomisado ilícitos.

La diligencia es coordinada por el Ejército de Guatemala, junto con unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP).

Según información preliminar, las autoridades han decomisado armas de fuego, cargadores y municiones.

Además, han incautado varios teléfonos celulares y paquetes de droga.

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WASHINGTON (United States), 09/12/2025.- US Trade Representative Jamieson Greer appears before the Senate Appropriations Committee, Subcommittee on Commerce, Justice, Science, and Related Agencies during a hearing at the US Capitol in Washington, DC, USA, 09 December 2025. The hearing titled 'A Review of the Activities and Fiscal Year 2026 Funding Priorities of the Office of the United States Trade Representative (USTR)' focuses on the USTR's actions and budget. (Estados Unidos) EFE/EPA/WILL OLIVER

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El SP informó que la requisa se efectúa en el área de aislamiento, donde están los cabecillas, en contenedores celda.

También se desarrolla en el área de sectores, donde han incautado 40 celulares y armas.

El Ejército de Guatemala informó que, en el marco del estado de prevención decretado por el Gobierno y en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, efectúa la requisa con el objetivo de fortalecer el control y la seguridad, prevenir actividades ilícitas y reforzar los protocolos de ese centro carcelario.

Para leer más: Quién es Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, el cabecilla del Barrio 18 acusado de motines y ataques a la PNC

La cárcel Renovación 1 ha estado en el foco de las autoridades, luego de otras requisas que han revelado el ingreso de ilícitos y del motín registrado el 17 y 18 de enero, cuando cabecillas de la pandilla Barrio 18 tomaron rehenes y causaron destrozos en las instalaciones.

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Entre los reos está Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “Lobo”, cabecilla de la pandilla Barrio 18.

Según una fuente, el Departamento de Análisis del SP obtuvo información sobre dos armas de fuego dentro de la prisión, las cuales fueron encontradas en requisa sorpresa.

De acuerdo con la fuente, el director del centro penal y guardias han sido denunciados ante el Ministerio Público y habrían destituciones.

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