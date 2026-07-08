Capturan a un sexto sospechoso por el secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo

Un sexto sospechoso del secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo fue capturado en un área residencial ubicada en el kilómetro 20.5 de la ruta a Fraijanes.

La Policía Nacional Civil (PNC) desarrolla seis allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencia, en cumplimiento de una orden girada el 2 de julio.

Las autoridades señalan que Andrés “N”, de 20 años, es presunto integrante de la estructura criminal denominada Escorpión, dedicada al plagio o secuestro. Dicha organización es vinculada con el crimen contra Martínez Murillo, ocurrido el 28 de mayo del 2026 en el kilómetro 20 de la carretera a El Salvador.

La PNC añade que el aprehendido es señalado de plagio o secuestro.

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El 15 de mayo, el juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, envió a juicio a cinco presuntos implicados en el caso de secuestro y desaparición de Martínez Murillo.

El Ministerio Público (MP) señaló a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda como supuesto cabecilla de la banda criminal.

El 28 de mayo, el juez Orozco aceptó las pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas por la Fiscalía y los querellantes.

Entre las pruebas se encontraban grabaciones de cámaras de vigilancia, dos relojes, una tarjeta de tenencia de arma de fuego, lentes de sol, dos intercomunicadores, uniformes parecidos a los de la Policía Nacional Civil, una camisa policial, una chumpa, un casco, nueve cargadores para pistola, siete pistolas, una mira para arma, un fusil y al menos 680 cartuchos para arma de fuego.

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Girón Castañeda, Carlos Antonio González y Juan Ubaldo Tzul Castillo son acusados de plagio o secuestro. Mientras tanto, Juan Oswaldo Tzul Hernández y Paola Isabel Díaz Ramírez fueron enviados a juicio por plagio o secuestro en grado de complicidad.

El Tribunal de Mayor Riesgo B debe agendar la fecha para el inicio del debate contra los señalados.

La desaparición del odontólogo

Martínez Murillo desapareció el 28 de mayo del 2025, cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. Según la investigación del MP, fue interceptado por un grupo de personas que le dio seguimiento desde un centro comercial ubicado en el kilómetro 21.7 de la ruta a El Salvador.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran registros de cámaras de videovigilancia, seguimientos telefónicos, audios interceptados y evidencias relacionadas con los vehículos que supuestamente fueron utilizados para ejecutar el plagio o secuestro.

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La investigación sostiene que los secuestradores exigieron Q5 millones a cambio de liberar al odontólogo. Sin embargo, tras negociaciones con la familia, se habría acordado un pago de Q763 mil, entregado el 5 de junio del 2025 en una gasolinera ubicada en la zona 13 de la capital.

El MP también reprodujo audios de llamadas en las que Martínez Murillo pedía a su familia reunir el dinero para salvarle la vida.

Según la Fiscalía, Girón Castañeda mantenía una relación cercana con la víctima y conocía sus rutinas, lo que habría facilitado la planificación del secuestro.