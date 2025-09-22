Caso Farruko Pop: dos responsables del asesinato son condenados a 20 y 29 años de cárcel

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal dictó este lunes 22 de septiembre condena por el crimen de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop.

Los sentenciados son Carlos Roberto López Ortiz, condenado a 20 años y ocho meses de prisión inconmutables por asesinato en grado de complicidad, y Marcos Daniel Zunun, sentenciado a 29 años y ocho meses por asesinato.

Jorge Sebastián Pop desapareció el 20 de mayo del 2024, luego de haber asistido, según versiones, a una supuesta reunión en la colonia El Limón, zona 18.

Tras varios días de angustia para sus familiares y amigos, su cuerpo fue hallado el 25 del mismo mes, enterrado en una vivienda abandonada de la referida colonia.

Farruko Pop era un joven originario de Livingston, Izabal, que soñaba con convertirse en cantante reconocido.

Su carrera se truncó al viajar a la capital, tras ser citado por una mujer en la colonia El Limón.

Le puede interesar: Farruko Pop: un testigo, mensajes de WhatsApp y las huellas que llevaron a los acusados ante la justicia

El cuerpo presentaba señales de violencia, además de una herida cortante en una pierna que las autoridades vinculan con una pandilla que opera en la zona 18.

Durante la audiencia del 4 de septiembre, un investigador detalló cómo habría ocurrido la muerte de Farruko Pop y afirmó que cuatro de los implicados en el caso fueron asesinados.

Una testigo clave reveló durante el juicio detalles escalofriantes sobre la noche en que Farruko Pop fue asesinado en la capital.

Para leer más: Muerte de Farruko Pop: investigador dice que crimen no estaba autorizado por la Rueda del Barrio 18, cuyo líder es El Lobo

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.