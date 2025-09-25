Caso Farruko Pop: sentenciados deberán pagar Q10 mil y publicar sentencia con aclaración

El 22 de septiembre, el Tribunal Décimo de Sentencia Penal resolvió que Carlos Roberto López Ortiz, fuera condenado a 20 años y ocho meses de prisión inconmutables por asesinato en grado de complicidad, y Marcos Daniel Zunun, sentenciado a 29 años y ocho meses por asesinato.

Ambos fueron hallados culpables de la muerte de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop.

Como parte de la reparación digna, este jueves 25 de septiembre el Tribunal Décimo de Sentencia Penal resolvió que Zunun y López Ortiz deben pagar Q10 mil cada uno.

Además, como parte de la resolución, la condena tendrá que ser publicada en el Diario Oficial y en un medio de mayor circulación.

También como parte de lo resuelto, se tiene que incluir en la sentencia que en ningún momento Farruko Pop formó parte de ninguna pandilla.

Además, incluir que un hermano de la víctima no tuvo nada que ver en el asesinato del creador de contenido y que se haga público.

Farruko Pop era un joven originario de Livingston, Izabal, que soñaba con convertirse en cantante reconocido.

Su carrera se truncó al viajar a la capital, tras ser citado por una mujer en la colonia El Limón, zona 18, donde fue localizado su cadáver en una vivienda.

La víctima desapareció el 20 de mayo del 2024, luego de haber asistido a una supuesta reunión, en la que víctima de pandilleros.

Este caso reveló como pandilleros del Barrio 18 se organizaron para quitarle la vida al joven sin la autorización de la Rueda de ese grupo criminal.

De acuerdo con el testimonio de un investigador, cuatro presuntos implicaros en el crimen ya fueron asesinados.

El Ministerio Público recopiló pruebas que reconstruyeron los últimos días del joven: mensajes de WhatsApp que lo citaban a reuniones, videos de cámaras de vigilancia que mostraban sus desplazamientos por la ciudad y huellas dactilares.

