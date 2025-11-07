Caso Melisa Palacios: programan para el 10 de noviembre audiencia en la que se conocerá recusación contra jueza

Los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo programaron para este lunes 10 de noviembre una audiencia para conocer una recusación contra la jueza Carol Yesenia Berganza, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo C, donde se ventila el caso de la muerte de Melisa Palacios.

La defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, señalados por el crimen, presentará sus argumentos en un nuevo intento por separar a la jueza del proceso.

La audiencia está prevista para las 10 horas del próximo lunes.

El 28 de octubre recién pasado, el equipo legal de Bonilla y Marroquín denunció ante el Ministerio Público (MP) a la jueza Berganza, quien tiene a su cargo el proceso penal contra sus patrocinados.

La denuncia contra la juzgadora es por la posible comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes.

El 23 de septiembre, los implicados en el crimen de Melisa Palacios acudieron a la Torre de Tribunales para la audiencia de recusación, en la que pretendían apartar del caso a la jueza Carol Yesenia Berganza.

Sin embargo, los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvieron que la jueza continúe en el proceso.

Ambos señalados ya fueron enviados a juicio por el supuesto asesinato.

El 8 de octubre, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio rechazó in límine (sin entrar a conocer el fondo) el recurso de apelación planteado por la defensa de Bonilla y Marroquín, acusados por la muerte de Melisa Palacios.

El recurso fue presentado luego de que el Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Berganza, enviara a juicio a los señalados el pasado 2 de septiembre.

La investigación del MP reveló que un día antes del crimen, el 3 de julio del 2021, María Fernanda Bonilla sostuvo una conversación vía WhatsApp con su guardaespaldas, José Luis Marroquín, en la que habrían planificado llevar a Melisa Palacios a un lugar apartado para quitarle la vida.

Ante la desaparición, se activó una alerta Isabel-Claudina, y al día siguiente, 5 de julio, el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en un terreno baldío, con señales de violencia.

Durante las audiencias han sido presentados mensajes de texto y audios supuestamente del momento del crimen ocurrido en el 2021.

