Roxana Baldetti ha enfrentado varios procesos judiciales por actos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota (2012–2015), entre traslados, citas médicas y resoluciones que le han permitido regresar a su residencia bajo control telemático.

Hasta el momento, acumula dos condenas que suman más de 31 años de cárcel, además de otros expedientes en etapa intermedia y un proceso de extradición a Estados Unidos ya autorizado.

Mientras se resuelven las impugnaciones y solicitudes de reducción de penas, su estado de salud ha motivado permisos hospitalarios, traslados en ambulancia a los juzgados y el arresto domiciliario con brazalete electrónico, otorgado por razones humanitarias.

El cumplimiento de la prisión preventiva en su residencia no anula las condenas impuestas ni detiene el proceso de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La extradición se ejecutaría al concluir todos sus procesos judiciales en Guatemala y cumplirse las condenas impuestas.

¿En qué estado están los casos contra Roxana Baldetti?

Agua Mágica (lago de Amatitlán): la primera condena

Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión. La Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó esta sentencia en enero de 2024. Está pendiente de resolución un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Fue la primera condena en su contra, dictada en octubre de 2018 por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.

El caso involucró la concesión irregular de un contrato por Q22.8 millones a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Ltd. para aplicar una fórmula supuestamente saneadora del lago, la cual resultó ineficaz.

En noviembre de 2026, el Tribunal de Mayor Riesgo C le impuso el uso de un dispositivo de control telemático para cumplir arresto domiciliario por razones humanitarias, debido a un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La Línea: la red de defraudación aduanera

En diciembre de 2022, fue condenada a 16 años de prisión (ocho por asociación ilícita y ocho por casos especiales de defraudación aduanera), además de una multa de Q8 millones 709 mil. El tribunal determinó que dirigió, junto con el expresidente Otto Pérez Molina, una red de cobro de sobornos a importadores a cambio de reducir aranceles en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En octubre de 2024, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó la apelación especial de la defensa y confirmó la condena. Después, la defensa presentó un recurso de casación ante la CSJ, cuya resolución estaba pendiente, según reportes de noviembre de 2026.

El exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, argumentaron que no cuentan con los recursos necesarios para realizar los pagos impuestos por el tribunal. (Foto: Prensa Libre. Hemeroteca)

Cooptación del Estado y TCQ: comisiones ilícitas y aceptación de cargos

Baldetti es procesada por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude. La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) (En proceso de liquidación y cierre) y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) reveló una estructura sistemática de cobro de comisiones ilícitas a contratistas del Estado y de financiamiento no declarado para la campaña del Partido Patriota.

La investigación incluyó la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

En este expediente solicitó acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.

Caso Registro de Información Catastral (RIC): plazas fantasma y clientelismo

Baldetti fue señalada por la creación de plazas fantasma y contrataciones irregulares en la institución para favorecer a allegados políticos, por el que recibió medidas sustitutivas.

El abogado defensor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, durante una audiencia del caso Cooptación del Estado, suspendida por una recusación el 6 de enero de 2025. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Extradición a Estados Unidos: acusación por narcotráfico y supuesto vínculo con Los Zetas

Baldetti aceptó la solicitud de extradición de una corte federal estadounidense por cargos vinculados al narcotráfico.

En febrero de 2017, un tribunal federal de Washington D. C. solicitó la extradición de la ex vicepresidenta por cargos de conspiración para importar y distribuir cinco o más kilogramos de cocaína en Estados Unidos entre 2010 y 2015, proceso en el que también fue acusado el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla.

Según la acusación estadounidense, la exvicepresidenta recibió dinero y seguridad armada del cartel mexicano Los Zetas a cambio de brindar protección para el tráfico de drogas en Guatemala, además de haber aceptado financiamiento y regalos de estructuras del narcotráfico para la campaña electoral del Partido Patriota en 2011.

La Cancillería guatemalteca recibió la solicitud formal el 7 de junio de 2017 y la trasladó al Ministerio Público. Aunque en la audiencia inicial Baldetti sostuvo que los señalamientos eran una venganza de sus enemigos, después aceptó ser extraditada a Estados Unidos una vez que se resuelvan sus asuntos legales en el país.

La extradición permanece suspendida en virtud del artículo 30 de la Ley Reguladora del Proceso de Extradición, el cual estipula que la medida solo se ejecutará cuando concluyan todos los procesos judiciales y se cumplan las condenas impuestas por la justicia guatemalteca.

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