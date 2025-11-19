Diputado Juan Ramón Rivas ya había sufrido un ataque antes del crimen contra su hermana en Puerto Barrios

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 19 de noviembre sobre un ataque armado registrado en Puerto Barrios, Izabal, en el que murió la hermana del diputado Juan Ramón Rivas, del partido Vamos y representante de ese departamento. En el incidiente también murió Heraldo Emir Monterroso Garnica, de aproximadamente 1 año, nieto de la primera víctima.

Ante el antecedente del atentado contra el legislador, ocurrido en agosto pasado, se consultó a la institución si existía alguna relación entre ambos hechos. Sin embargo, el MP se limitó a informar únicamente sobre el ataque de este miércoles y no se pronunció sobre una posible conexión.

El ataque contra el legislador ocurrió el 12 de agosto del 2025, cuando Rivas fue emboscado en la 11 avenida y 1ª calle de la zona 2 capitalina mientras se conducía en un automóvil.

En ese hecho, el diputado resultó ileso, pero su guardaespaldas, Walter Timoteo Esquivel, de 48 años, murió al intentar repeler la agresión. Fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde falleció minutos después.

Ese día, el presidente Bernardo Arévalo expresó su solidaridad con el diputado y condenó las acciones de grupos criminales al publicar un mensaje en redes sociales.

“Acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas… Le expresé mis condolencias y solidaridad”, escribió. También aseguró que el Gobierno no se detendría ante amenazas del crimen organizado.

Acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas, quien fue víctima de un ataque hoy en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad.

Le expresé mis condolencias y solidaridad.



Hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) August 12, 2025

El Congreso lamentó públicamente el fallecimiento del agente asignado al diputado, y el presidente del Legislativo, Nery Ramos, confirmó que habían entablado comunicación con el legislador tras el atentado.

Hasta ahora, el MP no ha indicado relación alguna entre los dos hechos violentos y únicamente ha proporcionado detalles del ataque ocurrido este miércoles en Puerto Barrios, mientras continúan las diligencias en ambos casos.

La Policía reportó que el hecho ocurrió en la 7ª avenida y 18 calle de Puerto Barrios, donde fueron localizadas dos personas fallecidas; Inelda Nineth Rivas García, de 59 años, hermana del diputado, y Heraldo Emir Monterroso Garnica, menor de edad.

En la escena, personal fiscal y de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) recolectó un proyectil de arma de fuego y un teléfono celular como indicios iniciales.

El MP agregó que la investigación continúa en desarrollo.

