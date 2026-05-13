Iglesia católica pide independencia y “sabiduría” al nuevo fiscal general y magistrados en Guatemala

La Conferencia Episcopal de Guatemala pidió al nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, y a los magistrados recientemente elegidos actuar con independencia, honestidad y “sabiduría”, en medio de cuestionamientos sobre el sistema de justicia y denuncias de presiones políticas en el país.

En un pronunciamiento divulgado este 13 de mayo, los obispos exhortaron a las nuevas autoridades del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral a ejercer sus funciones alejados de intereses sectoriales y grupos de presión, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

“Es imperativo que ejerzan sus funciones alejados de intereses sectoriales o dejándose influenciar por grupos de presión y se esfuercen por restablecer la confianza en las instituciones que representan”, indicó el comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Bernabé de Jesús Sagastume Lemus.

Obispos piden fortalecer la justicia

La Iglesia católica señaló que las nuevas autoridades deben desempeñar su trabajo “de forma profesional y consciente” y evitar que el sistema judicial sea utilizado para perseguir adversarios políticos.

Los obispos afirmaron que Guatemala necesita un sistema de justicia preservado de la “manipulación” y de la “inaceptable utilización de los procesos judiciales para buscar venganza contra los adversarios”.

El pronunciamiento también menciona que estas prácticas han provocado el exilio y encarcelamiento de operadores de justicia, periodistas y líderes de pueblos originarios. Además, la jerarquía católica subrayó que las instituciones deben actuar dentro de sus competencias constitucionales y sin interferir en el funcionamiento de otros organismos del Estado.

Los obispos advirtieron sobre el uso de procesos judiciales para perseguir adversarios políticos. (Foto Prensa Libre: Conferencia Episcopal de Guatemala).

El contexto del cambio en el Ministerio Público

El mensaje de la Conferencia Episcopal fue difundido a pocos días de que Gabriel García Luna asuma como fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030.

García Luna fue nombrado por el presidente Bernardo Arévalo de León el pasado 5 de mayo, tras un proceso marcado por acciones legales, cuestionamientos políticos y revisiones de la Corte de Constitucionalidad.

El nuevo fiscal sustituirá a Consuelo Porras Argueta, cuya gestión de ocho años recibió críticas y sanciones de EE. UU. y la Unión Europea por presuntamente socavar procesos democráticos y utilizar la justicia para perseguir opositores.

La publicación del comunicado coincide con la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de rechazar amparos provisionales que buscaban frenar el proceso de renovación en el Ministerio Público y el nombramiento de García Luna.

Fotografía cedida por el Gobierno de Guatemala del 28 de abril de 2026 que muestra al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel Garciía Luna, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). (Foto: Prensa Libre, EFE).

Las acciones legales habían sido presentadas por distintos actores políticos y organizaciones, pero no prosperaron de forma provisional.

Fuentes cercanas al tribunal constitucional señalaron que algunos magistrados emitieron votos razonados cuestionando un supuesto retraso en la programación de los casos por parte de la presidencia de la Corte. Uno de los votos razonados indicó que las acciones se discutieron cuando el nombramiento ya había sido concretado por el Ejecutivo.

Iglesia llama a la estabilidad institucional

En su mensaje, la Conferencia Episcopal también advirtió sobre el uso de instituciones públicas para generar división y desestabilización política.

“Es hora de atreverse a hacer un examen de conciencia y dar un valiente salto cualitativo”, expresaron los obispos.

La Iglesia pidió que las autoridades contribuyan al fortalecimiento democrático y al funcionamiento armónico del Estado.

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