Juez beneficia a padres de “El Inquieto”, uno de los prófugos de Fraijanes 2, y el MP apelará resolución

El 16 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de los padres de “El Inquieto”, uno de los reos que escaparon de la cárcel de Fraijanes 2.

Según la PNC, los padres de este cabecilla del Barrio 18 estaban señalados de conspiración para asesinato y asociación ilícita.

Se trata de Irma Yolanda Ortiz Peralta, de 63 años, y Carmen Sinay López, de 65, cuya detención ocurrió en la aldea El Pajón, Santa Catarina Pinula, según información de la PNC.

Las órdenes de captura fueron emitidas por un juez de Guatemala el 10 de julio del 2015, indicó el informe policial.



“Ellos son progenitores del marero 18 José Carmelo Sinay Ortiz, alias 'El Inquieto', prófugo de la cárcel Fraijanes 2, quien también tiene orden de captura por conspiración para el asesinato y asociación ilícita”, remarcó la PNC.





Sin embargo, en la audiencia de primera declaración, los padres del pandillero fueron beneficiados con falta de mérito.



En ese sentido, se consultó al Ministerio Público (MP), el cual afirmó que apelará la decisión del juez.



“El Ministerio Público respeta, pero no comparte la resolución de la judicatura; sin embargo, se presentará la apelación correspondiente”, indicó el ente investigador.



El 12 de octubre, el Sistema Penitenciario confirmó que 20 reos integrantes del Barrio 18 se escaparon de la cárcel de Fraijanes 2 y que aún no está claro cómo ocurrió la fuga masiva.

Esta fuga provocó cambios en la cúpula del Ministerio de Gobernación, pues el Gobierno afirmó que aceptó la renuncia de Francisco Jiménez, quien estaba al frente de esa cartera.



Veinte es el número de reos fugados; sin embargo, solo tres han sido recapturados, según el reporte de las autoridades.

