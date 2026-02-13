Juez cuestiona inasistencia del MP en caso Trep y critica despliegue de fiscales en elecciones del Cang

Para este 13 de febrero se programó una audiencia por el caso Trep, en la que el Ministerio Público (MP) señala a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral: Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), utilizado en las elecciones generales del 2023 y valorado en Q148 millones.

Luego de dos años de aplazamientos ante el planteamiento de varios recursos legales, la audiencia se celebraría este día; sin embargo, el MP presentó una excusa ante la judicatura, argumentó el fiscal en un memorial enviado al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal para justificar su ausencia.

“Ahora voy a otra audiencia, por lo cual no puedo cubrir el horario que se me ha fijado. Esa es la autorización bajo el caso bajo reserva”, le indicó el fiscal al juzgador a través del memorial.

El juez Mario Hichos cuestionó la ausencia del MP por la falta de fiscales para atender el caso y mencionó al personal del ente investigador que participó en los allanamientos realizados en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

“Si el Ministerio Público, a pesar de tener al alcance esa cantidad de fiscales, como lo pudimos ver en las acciones que realizaron el día de ayer —en las que tuvieron un despliegue amplio de personal—, no puede designar a uno para esta audiencia, creo que estamos muy mal entonces”, expresó Hichos.

Además, el juez calificó como “preocupante y grave” que el MP solicitara acceso a la agenda judicial para justificar su inasistencia.

“Es un poco grave, un poco preocupante, los señalamientos que hace el Ministerio Público”, expresó.

Los magistrados Rafael Rojas, Irma Palencia, Gabriel Aguilera y Mynor Franco escuchan el desarrollo de la audiencia por el caso Trep, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal. (Foto Prensa Libre: Javier González)

“Dice —leo textualmente—: ‘Así mismo solicito se pueda tener acceso a la agenda de la judicatura para poder establecer el motivo por el cual se está programando una audiencia requerida en estos días’. Esa parte es preocupante”, añadió el juez, al leer la solicitud del MP.

Hichos comentó que el MP no es su superior jerárquico para conocer su agenda de trabajo: “Pues no sabía que el Ministerio Público también podía ser mi supervisor y verificar mi agenda… No sabía yo que tenía un superior jerárquico que era el Ministerio Público”, ironizó.

Audiencia ha sido pospuesta desde el 2024

El juez Hichos recordó que la audiencia no es reciente, sino que ha sido pospuesta en múltiples ocasiones desde hace dos años, principalmente por los recursos interpuestos dentro del proceso.

“Si ellos llaman ‘celebrar una audiencia’ a señalarla dos años después del caso, pues no sé a qué se refieren con celebrar una audiencia de forma pronta”, dijo.

El juez Mario Hichos critica la inasistencia del MP a la audiencia del caso Trep. (Video Prensa Libre: Elmer Vargas)

Posible revelación de información bajo reserva

Hichos también se refirió al hecho de que el fiscal le compartiera directamente el contenido de una autorización judicial bajo reserva. Cuestionó si esa acción podría constituir una revelación indebida de información.

“Vamos a darles el beneficio de la duda al Ministerio Público, porque esa parte no se nos puede mostrar. La información fue brindada por el agente fiscal. Habría que ver si no se trata de revelación de información, porque si acaso estaba bajo reserva, y su servidor tiene conocimiento del documento que fue presentado, habría que evaluar si el agente fiscal no incurrió también en un delito”, advirtió.

Exige un litigio de altura

Antes de finalizar la diligencia, el juez indicó que el MP debe presentarse a la próxima audiencia y actuar con responsabilidad procesal. También hizo un llamado a respetar las funciones jurisdiccionales.

“Espero yo, y bajo apercibimiento legal, que el Ministerio Público comparezca en la próxima audiencia que sea señalada. Creo que debemos tener un litigio de altura, debemos mantener una lealtad procesal y, a nosotros, los jurisdiccionales, dejarnos realmente hacer nuestra función y resolver”, concluyó.

La diligencia fue reprogramada para el próximo martes 17 de febrero, a las 10.00 horas.